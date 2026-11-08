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        Engelli vatandaşlara trafik güvenliği ve farkındalık eğitimi

        Erzurum Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, engelli vatandaşlara yönelik anlamlı bir "Trafik Güvenliği ve Farkındalık Eğitimi" gerçekleştirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 09:45 Güncelleme:
        Engelli vatandaşlara trafik güvenliği ve farkındalık eğitimi

        Erzurum Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, engelli vatandaşlara yönelik anlamlı bir "Trafik Güvenliği ve Farkındalık Eğitimi" gerçekleştirdi.

        Erzurum Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, toplumsal farkındalığı artırmak ve trafikte güvenliği sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Ekipler, Erzurum Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde barınan engelli vatandaşlar ile merkez çalışanlarına yönelik özel bir eğitim programı düzenledi.

        Simülasyon gözlüğüyle alkol ve uykusuzluk testi

        Eğitim kapsamında engelli vatandaşlara, trafik güvenliğine ilişkin görsel materyaller eşliğinde günlük yaşamda alabilecekleri güvenlik tedbirleri ve trafikte güvenli davranış modelleri anlatıldı. Programın ikinci bölümünde ise merkezde görevli eğitim ve bakım personeli ile servis sürücülerine yönelik uygulamalı bir deneyim gerçekleştirildi. Sürücü ve personel; alkol, uykusuzluk ve uyuşturucu madde kullanımının algı ile dikkat üzerindeki olumsuz etkilerini özel simülasyon gözlüklerini takarak bizzat deneyimledi. Gözlükleri takan katılımcılar, alkol ve uykusuzluğun reflexleri nasıl zayıflattığını yaşayarak gördü.

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        Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan paylaşımda; trafik ekiplerinin, "Trafikte bilinçli davranış, güvenli geleceğin anahtarıdır" mesajı vurgulanarak, bu tür farkındalık ve eğitim faaliyetlerinin aralıksız olarak devam edeceği belirtildi. Merkezin idarecileri ve çalışanları ise yürütülen bu hassas çalışmadan ötürü Erzurum Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

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