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        Erzurum'da Kuytulcular'ın izinsiz eylemine polis müdahalesi

        Erzurum'da Alparslan Kuytul'un tutuklu bulunmasını protesto için izinsiz yürüyüş ve gösteri yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. Polise direnen çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 18:56 Güncelleme:
        Erzurum'da Kuytulcular'ın izinsiz eylemine polis müdahalesi

        Erzurum'da Alparslan Kuytul'un tutuklu bulunmasını protesto için izinsiz yürüyüş ve gösteri yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. Polise direnen çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

        Edinilen bilgiye göre, Alparslan Kuytul'un Erzurum Dumlu Cezaevi'nde tutuklu bulunmasını protesto etmek için bir grup kentte bir araya geldi. Lala Paşa Camii yakınlarında toplanan grup, pankartlar açarak izinsiz yürüyüşe geçmek istedi. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alan Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüyüşün yasal olmadığını belirterek, gruba dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu. Emniyet güçlerinin ihtarlarına rağmen yürümekte ısrar eden ve polise direnen çok sayıda gösterici, ekipler tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, kentteki güvenlik önlemleri artırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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