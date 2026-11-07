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        Erzurumlu duayen sendikacı İlim Gödekmerdan'a Ankara'da önemli görev

        Sağlıkta Hak Sendikası Genel Başkanı İlim Gödekmerdan, HakSen Konfederasyonu'nun Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine seçildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 17:18 Güncelleme:
        Erzurumlu duayen sendikacı İlim Gödekmerdan'a Ankara'da önemli görev

        Sağlıkta Hak Sendikası Genel Başkanı İlim Gödekmerdan, HakSen Konfederasyonu’nun Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine seçildi.

        HakSen Konfederasyonu’nun 6. Olağan Genel Kurulu, 6 Kasım 2026 Cumartesi günü Ankara’da gerçekleştirildi. Genel kurula katılan delegasyonun büyük teveccühünü kazanan Sağlıkta Hak Sendikası Genel Başkanı İlim Gödekmerdan, konfederasyonun üst yönetiminde önemli bir göreve getirildi.

        1992'den bugüne uzanan sendikal geçmiş

        Aslen Erzurumlu olan ve memur sendikacılığının duayen isimleri arasında gösterilen Gödekmerdan, sendikal mücadelesine 1992 yılında başladı. Kariyeri boyunca sırasıyla; işyeri temsilciliği, şube yönetim kurulu üyeliği, şube başkanlığı, konfederasyon il başkanlığı, konfederasyon bölge başkanlığı ve Sağlık HakSen Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Halen Sağlıkta Hak Sendikası Genel Başkanlığı görevini yürüten Gödekmerdan, bu seçimle birlikte sendikal tecrübesini konfederasyonun dış ilişkiler vizyonuna taşıyacak.

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        Seçimin ardından delegasyona hitaben bir teşekkür konuşması yapan Gödekmerdan, kendisini bu kritik göreve layık gören HakSen Konfederasyonu Genel Başkanı Ayhan Çivi’ye ve genel kurul delegelerine şükranlarını sundu. Gödekmerdan, memur haklarının savunulması ve sendikal vizyonun uluslararası alanda da güçlü bir şekilde temsil edilmesi için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

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