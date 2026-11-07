Erzurum'da pompalı tüfekle kazara vurulan genç yaşamını yitirdi
Erzurum'da pompalı tüfeğin kazara ateş almasıyla ağır yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti.
Giriş: 07.11.2026 - 16:07 Güncelleme:
Erzurum'da pompalı tüfeğin kazara ateş almasıyla ağır yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti.
Kevelciler Caddesi'ndeki iş yerinde iddiaya göre H.G'nin (41) elindeki pompalı tüfeğin kazara ateşlenmesi sonucu Emirhan Kaban (23) ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan Kaban, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, olay sonrası H.K'yi gözaltına aldı.
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