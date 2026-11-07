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        Erzurum'da protokolden organ bağışı standına ziyaret Vali Yardımcısı Özay'dan Organ Bağışı Haftası'nda 'Hayati önem' vurgusu

        Erzurum Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay, 39 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi tarafından oluşturulan organ bağışı farkındalık standını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Özay, organ bağışının hayati önem taşıdığını belirterek toplumsal farkındalık çalışmalarının artırılması gerektiğini vurguladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 13:52 Güncelleme:
        Erzurum'da protokolden organ bağışı standına ziyaret Vali Yardımcısı Özay'dan Organ Bağışı Haftası'nda 'Hayati önem' vurgusu

        Erzurum Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay, 39 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi tarafından oluşturulan organ bağışı farkındalık standını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Özay, organ bağışının hayati önem taşıdığını belirterek toplumsal farkındalık çalışmalarının artırılması gerektiğini vurguladı.

        Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Organ Nakli Koordinatörlüğü ve Organ Bağışı Koordinatörlüğü tarafından Organ Bağışı Haftası dolayısıyla oluşturulan bilgilendirme standı, protokol üyeleri tarafından ziyaret edildi.

        Erzurum Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay, beraberinde 9. Kolordu Kurmay Başkanı Piyade Albay Kemal Kahraman, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ve diğer protokol üyeleriyle birlikte standı ziyaret ederek görevli sağlık personelinden organ bağışı süreçleri ve farkındalık faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.

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        Özay: Organ bağışı hayati önem taşıyor

        Ziyaret sırasında organ bağışının önemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay, organ nakli bekleyen hastalar açısından bağışın hayati bir değer taşıdığını ifade etti.

        Organ bağışının birçok insana yeniden yaşama tutunma fırsatı sunduğuna dikkat çeken Özay, bu konuda toplumun bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetleri önemsediklerini belirtti.

        Özay, organ bağışı konusunda farkındalığın artırılmasının ve vatandaşların doğru bilgilendirilmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayarak gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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        Bir bağış, birden fazla hayata umut

        Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi bünyesinde oluşturulan bilgilendirme standında, organ bağışının önemi ve bağış süreçleri hakkında hasta, hasta yakınları ve vatandaşlara bilgi veriliyor.

        Organ bağışında bulunmak isteyen gönüllü vatandaşların başvurularının da kabul edildiği stant aracılığıyla bağış bilincinin yaygınlaştırılması ve toplumda duyarlılığın artırılması hedefleniyor.

        39 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında gerçekleştirilen farkındalık çalışmalarıyla, tek bir organ bağışının birden fazla insanın hayatına umut olabileceği mesajı veriliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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