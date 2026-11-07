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        Erzurum'da sis etkili oluyor

        Erzurum'da dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının ardından kent merkezinde sis etkili oldu. Görüş mesafesinin yer yer 50 metreye kadar düştüğü Erzurum, drone ile havadan görüntülendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 12:55 Güncelleme:
        Erzurum'da sis etkili oluyor

        Erzurum'da dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının ardından kent merkezinde sis etkili oldu. Görüş mesafesinin yer yer 50 metreye kadar düştüğü Erzurum, drone ile havadan görüntülendi.

        Sisle kaplanan kent merkezinde Erzurum Kalesi, Çifte Minareli Medrese, Ulu Cami ve Üç Kümbetler sis denizinin içerisinde kaldı. Tarihi mekânların sis altındaki görüntüleri drone kamerasına yansırken, kentte kartpostallık manzaralar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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