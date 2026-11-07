Erzurum'da sis etkili oluyor

Sisle kaplanan kent merkezinde Erzurum Kalesi, Çifte Minareli Medrese, Ulu Cami ve Üç Kümbetler sis denizinin içerisinde kaldı. Tarihi mekânların sis altındaki görüntüleri drone kamerasına yansırken, kentte kartpostallık manzaralar oluştu.

Erzurum'da dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının ardından kent merkezinde sis etkili oldu. Görüş mesafesinin yer yer 50 metreye kadar düştüğü Erzurum, drone ile havadan görüntülendi.

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