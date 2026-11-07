Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nden "cesarette biriz" paylaşımı: "Yükseklerin sessizliğini cesaretimizle dolduruyoruz"

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü zorlu kış şartlarında kentin zirvelerinde yürütülen kararlı mücadeleyi "Cesarette Biriz" mesajıyla paylaştı.

Kış mevsiminin etkisini göstermeye başladığı ve yüksek kesimlerin tamamen beyaza büründüğü Erzurum’da, vatan savunması ve asayişin sağlanması için 7/24 esasına görfe görev yapan kahramanlar, dondurucu soğuğa meydan okuyor.

"Yükseklerin sessizliğini cesaretimizle dolduruyoruz"

Zorlu arazi ve hava şartlarında çekilen özel görüntülerle desteklenen paylaşımda, ayyıldızlı şanlı Türk bayrağının karlı dağların zirvesinde dalgalandığı anlar yer aldı. Görev başındaki askeri personelin ve kolluk kuvvetlerinin tam teçhizatlı olarak nöbet tuttuğu anların vurgulandığı klipte, "Vatanın her karış toprağında olduğu gibi yükseklerin sessizliğini cesaretimizle dolduruyoruz" ifadelerine yer verilerek dosta güven, düşmana korku salındı.

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Taktik tekerlekli zırhlı araçlar sahada

Paylaşılan video ve görsellerde, teknolojik donanımlarıyla ön plana çıkan taktik tekerlekli zırhlı askeri araçların da karlı kaplı sarp arazilerde aktif olarak devriye faaliyetleri yürüttüğü görüldü. Palandöken ve kentin stratejik noktalarında güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkaran ekipler, kış şartlarının operasyonel faaliyetlere engel olmayacağını bir kez daha gözler önüne serdi.

Erzurum genelinde halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen bu denetim, devriye ve nöbet faaliyetlerinin kış boyunca aralıksız olarak kararlılıkla devam edeceği bildirildi.