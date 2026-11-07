Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nden "cesarette biriz" paylaşımı: "Yükseklerin sessizliğini cesaretimizle dolduruyoruz"

        Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nden "cesarette biriz" paylaşımı: "Yükseklerin sessizliğini cesaretimizle dolduruyoruz"

        Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü zorlu kış şartlarında kentin zirvelerinde yürütülen kararlı mücadeleyi "Cesarette Biriz" mesajıyla paylaştı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 12:59 Güncelleme:
        Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nden "cesarette biriz" paylaşımı: "Yükseklerin sessizliğini cesaretimizle dolduruyoruz"

        Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü zorlu kış şartlarında kentin zirvelerinde yürütülen kararlı mücadeleyi "Cesarette Biriz" mesajıyla paylaştı.

        Kış mevsiminin etkisini göstermeye başladığı ve yüksek kesimlerin tamamen beyaza büründüğü Erzurum’da, vatan savunması ve asayişin sağlanması için 7/24 esasına görfe görev yapan kahramanlar, dondurucu soğuğa meydan okuyor.

        "Yükseklerin sessizliğini cesaretimizle dolduruyoruz"

        Zorlu arazi ve hava şartlarında çekilen özel görüntülerle desteklenen paylaşımda, ayyıldızlı şanlı Türk bayrağının karlı dağların zirvesinde dalgalandığı anlar yer aldı. Görev başındaki askeri personelin ve kolluk kuvvetlerinin tam teçhizatlı olarak nöbet tuttuğu anların vurgulandığı klipte, "Vatanın her karış toprağında olduğu gibi yükseklerin sessizliğini cesaretimizle dolduruyoruz" ifadelerine yer verilerek dosta güven, düşmana korku salındı.

        REKLAM

        Taktik tekerlekli zırhlı araçlar sahada

        Paylaşılan video ve görsellerde, teknolojik donanımlarıyla ön plana çıkan taktik tekerlekli zırhlı askeri araçların da karlı kaplı sarp arazilerde aktif olarak devriye faaliyetleri yürüttüğü görüldü. Palandöken ve kentin stratejik noktalarında güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkaran ekipler, kış şartlarının operasyonel faaliyetlere engel olmayacağını bir kez daha gözler önüne serdi.

        Erzurum genelinde halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen bu denetim, devriye ve nöbet faaliyetlerinin kış boyunca aralıksız olarak kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim

        Benzer Haberler

        Erzurum'da sis etkili oluyor
        Erzurum'da sis etkili oluyor
        Erzurum'daki Tortum Şelalesi sonbahar renklerine büründü
        Erzurum'daki Tortum Şelalesi sonbahar renklerine büründü
        Erzurum'da şakalaşırken pompalı tüfek ateş aldı: 1 ağır yaralı
        Erzurum'da şakalaşırken pompalı tüfek ateş aldı: 1 ağır yaralı
        Meteoroloji'den 5 il için "zirai don" uyarısı
        Meteoroloji'den 5 il için "zirai don" uyarısı
        ETÜ'de mühendislikte inovasyonun fikirden ürüne uzanan yolculuğu ele alındı
        ETÜ'de mühendislikte inovasyonun fikirden ürüne uzanan yolculuğu ele alındı
        Kırıkkale'den Tekman'a geldi, 3 bin 500 dönüm ayçiçeği ekti
        Kırıkkale'den Tekman'a geldi, 3 bin 500 dönüm ayçiçeği ekti