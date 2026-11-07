Erzurum'da şakalaşırken pompalı tüfek ateş aldı: 1 ağır yaralı

Tüfekten çıkan saçmaların yakından isabet ettiği Emirhan Kaban ağır yaralandı. Yaralı, olayın ardından kendi imkânlarıyla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, komşu esnaf oldukları öğrenilen Haktan Gez ile Emirhan Kaban birlikte oturdukları sırada şakalaşmaya başladı. Bu esnada masanın üzerinde bulunan ve Haktan Gez adına ruhsatlı olduğu belirtilen pompalı tüfekle uğraşıldığı sırada silah ateş aldı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde iki komşu esnafın şakalaştığı sırada pompalı tüfeğin ateş alması sonucu bir kişi ağır yaralandı.

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