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        Erzurum'da şakalaşırken pompalı tüfek ateş aldı: 1 ağır yaralı

        Erzurum'un Yakutiye ilçesinde iki komşu esnafın şakalaştığı sırada pompalı tüfeğin ateş alması sonucu bir kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 12:45 Güncelleme:
        Erzurum'da şakalaşırken pompalı tüfek ateş aldı: 1 ağır yaralı

        Erzurum'un Yakutiye ilçesinde iki komşu esnafın şakalaştığı sırada pompalı tüfeğin ateş alması sonucu bir kişi ağır yaralandı.

        Olay, saat 11.30 sıralarında Yakutiye ilçesine bağlı Kevelciler Caddesi'nde meydana geldi.

        Edinilen bilgilere göre, komşu esnaf oldukları öğrenilen Haktan Gez ile Emirhan Kaban birlikte oturdukları sırada şakalaşmaya başladı. Bu esnada masanın üzerinde bulunan ve Haktan Gez adına ruhsatlı olduğu belirtilen pompalı tüfekle uğraşıldığı sırada silah ateş aldı.

        Tüfekten çıkan saçmaların yakından isabet ettiği Emirhan Kaban ağır yaralandı. Yaralı, olayın ardından kendi imkânlarıyla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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        Hastanede tedavisi devam eden Emirhan Kaban'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Olayın ardından bölgeye gelen polis ekipleri, olayın yaşandığı alanı güvenlik şeridiyle kapatarak çevrede önlem aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ise bölgede detaylı incelemelerde bulundu.

        Olayda kullanılan pompalı tüfeğe polis ekiplerince el konulurken, tüfeğin sahibi Haktan Genç gözaltına alındı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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