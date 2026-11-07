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        ETÜ'de mühendislikte inovasyonun fikirden ürüne uzanan yolculuğu ele alındı

        Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "Mühendislikte İnovasyon Çalıştayı"nda, bilimsel fikirlerin yenilikçi teknolojilere ve katma değerli ürünlere dönüştürülme süreçleri ele alındı. Çalıştayın konuk konuşmacısı, ileri polimer teknolojileri alanındaki çalışmalarıyla uluslararası başarılara imza atan Ergün Kırlıkovalı oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 12:04 Güncelleme:
        ETÜ'de mühendislikte inovasyonun fikirden ürüne uzanan yolculuğu ele alındı

        Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "Mühendislikte İnovasyon Çalıştayı"nda, bilimsel fikirlerin yenilikçi teknolojilere ve katma değerli ürünlere dönüştürülme süreçleri ele alındı. Çalıştayın konuk konuşmacısı, ileri polimer teknolojileri alanındaki çalışmalarıyla uluslararası başarılara imza atan Ergün Kırlıkovalı oldu.

        ETÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu'nda, ETÜ öğrenci kulüplerinden Türk Dünyası Gençlik Topluluğunun katkılarıyla düzenlenen çalıştay, Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak'ın açılış konuşmasıyla başladı. Konuşmasında inovasyonun bilimsel bilginin teknolojiye ve katma değerli ürünlere dönüştürülmesindeki önemine değinen Çakmak, üniversitelerin araştırma, geliştirme ve yenilikçi düşünce kültürünün gelişmesindeki rolüne dikkat çekti. Çakmak, uluslararası alanda önemli çalışmalara imza atan Ergün Kırlıkovalı'yı ETÜ'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaşması dolayısıyla kendisine teşekkür etti.

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        Rektör Çakmak'ın moderatörlüğünde devam eden çalıştayda, mühendislikte yenilikçi fikirlerin geliştirilmesi, teknolojiye aktarılması ve ürüne dönüştürülmesi süreçleri farklı boyutlarıyla değerlendirildi.

        Çalıştayın konuk konuşmacısı Ergün Kırlıkovalı, "Öğrenilebilir Bir Beceri Olarak İnovasyon: Başlangıçtan Pazar Başarısına Uzanan Süreç ve İnovasyonun 10 Adımı" başlıklı sunumunda, inovasyonun yalnızca fikir üretmekten ibaret olmadığını, bu fikirlerin somut teknoloji ve ticari başarıya dönüştürülmesini kapsayan çok yönlü bir süreç olduğunu anlattı.

        Polimer teknolojileri alanındaki çalışmalarıyla uluslararası alanda tanınan Ergün Kırlıkovalı, havacılık ve uzay sanayisine yönelik ileri malzemeler geliştiriyor. Northrop Grumman ve Lockheed Martin gibi önemli savunma sanayii şirketleriyle çalışan Kırlıkovalı, B2 ve F35 uçaklarında kullanılan radara görünmezlik teknolojisine katkı sağlayan Geçişken Polimer Ağları (IPN) teknolojisini geliştirdi. 1985 yılında ABD'de kurduğu şirketinde çalışmalarını sürdürüyor.

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        Çalıştay kapsamında Prof. Dr. İrfan Kaymaz "Yenilikçi Mühendislik Tasarımı ve Optimizasyon", Prof. Dr. Murat Demir Aydın "Malzeme, Tasarım ve Üretimin Ürüne Dönüşme Süreci", Doç. Dr. Mehmet Bayğın ise "Yapay Zekanın Mühendislikle Problem Çözme ve Ürün Geliştirmedeki Rolü" başlıklı sunumlarıyla mühendislikte inovasyonun farklı disiplinlerdeki yansımalarını değerlendirdi.

        Programın sonunda gerçekleştirilen sorucevap bölümünde Ergün Kırlıkovalı ve panelistler, öğrencilerden gelen soruları yanıtlayarak bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Çalıştay, Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak'ın Kırlıkovalı'ya ve panelistlere günün anısına hediye takdim etmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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