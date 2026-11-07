Erzurum'da kar çilesi erken başladı: Tortum yolu ulaşıma kapandı, vatandaşlar yolda kaldı

Erzurum'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. ErzurumTortum kara yolunun Akçur Geçidi mevkisinde kar yağışı nedeniyle ulaşım durma noktasına gelirken, çok sayıda vatandaş yolda kaldı.

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