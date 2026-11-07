Erzurum'da kar çilesi erken başladı: Tortum yolu ulaşıma kapandı, vatandaşlar yolda kaldı
Erzurum'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. ErzurumTortum kara yolunun Akçur Geçidi mevkisinde kar yağışı nedeniyle ulaşım durma noktasına gelirken, çok sayıda vatandaş yolda kaldı.
Erzurum'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. ErzurumTortum kara yolunun Akçur Geçidi mevkisinde kar yağışı nedeniyle ulaşım durma noktasına gelirken, çok sayıda vatandaş yolda kaldı.
Erzurum'da etkisini artıran kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde ulaşımı güçleştirdi. ErzurumTortum kara yolundaki Akçur Geçidi'nde kar yağışının ardından yol ulaşıma kapanırken, araçlarıyla ilerleyemeyen vatandaşlar yolda mahsur kaldı.
Bölgede yaşananlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansırken, yolda kalan sürücülerin zor anlar yaşadığı görüldü.
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