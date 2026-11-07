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        Erzurum'da kar çilesi erken başladı: Tortum yolu ulaşıma kapandı, vatandaşlar yolda kaldı

        Erzurum'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. ErzurumTortum kara yolunun Akçur Geçidi mevkisinde kar yağışı nedeniyle ulaşım durma noktasına gelirken, çok sayıda vatandaş yolda kaldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 11:11 Güncelleme:
        Erzurum'da kar çilesi erken başladı: Tortum yolu ulaşıma kapandı, vatandaşlar yolda kaldı

        Erzurum'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. ErzurumTortum kara yolunun Akçur Geçidi mevkisinde kar yağışı nedeniyle ulaşım durma noktasına gelirken, çok sayıda vatandaş yolda kaldı.

        Erzurum'da etkisini artıran kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde ulaşımı güçleştirdi. ErzurumTortum kara yolundaki Akçur Geçidi'nde kar yağışının ardından yol ulaşıma kapanırken, araçlarıyla ilerleyemeyen vatandaşlar yolda mahsur kaldı.

        Bölgede yaşananlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansırken, yolda kalan sürücülerin zor anlar yaşadığı görüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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