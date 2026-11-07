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        Sürüsünü otlatmaya çıkardı, kar yağışına yakalandı

        ERZURUM'un Oltu ilçesinde hayvanlarını otlatmak için sabahın erken saatlerinde sürüsüyle araziye çıkan mahalle muhtarı Abubekir Gültekin, kar yağışına yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 11:01 Güncelleme:
        Sürüsünü otlatmaya çıkardı, kar yağışına yakalandı

        ERZURUM’un Oltu ilçesinde hayvanlarını otlatmak için sabahın erken saatlerinde sürüsüyle araziye çıkan mahalle muhtarı Abubekir Gültekin, kar yağışına yakalandı.

        Oltu ilçe merkezinde etkili olan yağmur, yüksek rakımlı mahallelerde kara dönüştü. Nügürcük Mahallesi’nde sabah hayvanlarını otlatmak için sürüsünü araziye çıkaran mahalle muhtarı Abubekir Gültekin, kar sürprizi yaşadı. Karlı zeminde hayvanlarını otlatmaya çalışan Gültekin, “Gece boyunca yağan kar her tarafı beyaza bürüdü. Bu sene kar çok erken geldi. İnşallah sonu hayırlı olur” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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