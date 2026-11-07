Sürüsünü otlatmaya çıkardı, kar yağışına yakalandı

Oltu ilçe merkezinde etkili olan yağmur, yüksek rakımlı mahallelerde kara dönüştü. Nügürcük Mahallesi’nde sabah hayvanlarını otlatmak için sürüsünü araziye çıkaran mahalle muhtarı Abubekir Gültekin, kar sürprizi yaşadı. Karlı zeminde hayvanlarını otlatmaya çalışan Gültekin, “Gece boyunca yağan kar her tarafı beyaza bürüdü. Bu sene kar çok erken geldi. İnşallah sonu hayırlı olur” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.