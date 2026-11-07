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        Erzurum'da Hasta Hakları Günü'nde anlamlı ziyaret

        Erzurum Şehir Hastanesi yönetimi, Hasta Hakları Günü dolayısıyla servislerde tedavi gören hastaları ve yakınlarını ziyaret ederek taleplerini dinledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 09:56 Güncelleme:
        Erzurum'da Hasta Hakları Günü'nde anlamlı ziyaret

        Erzurum Şehir Hastanesi yönetimi, Hasta Hakları Günü dolayısıyla servislerde tedavi gören hastaları ve yakınlarını ziyaret ederek taleplerini dinledi.

        Erzurum Şehir Hastanesi, "Önce insan" vizyonu doğrultusunda, sağlığın en temel insan hakkı olduğu bilinciyle çalışmalarını sürdürüyor. Hasta Hakları Günü vesilesiyle hastane yönetiminin katılımıyla anlamlı bir saha ziyareti gerçekleştirildi.

        Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mesud Fakirullahoğlu, başhekim yardımcıları, idari müdürler ve müdür yardımcıları ile birlikte hastanedeki tüm servisleri tek tek gezdi. Ziyaret programı kapsamında, servislerde tedavi gören hastalar ve hasta yakınlarıyla birebir görüşmeler gerçekleştirildi.

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        Hasta ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerini ileten Başhekim Fakirullahoğlu ve beraberindeki heyet, vatandaşların sağlık hizmetine yönelik haklı taleplerini ve önerilerini yerinde dinleyerek notlar aldı.

        Ziyaretin ardından hastane yönetiminden yapılan açıklamada, güvenli, nitelikli ve hak temelli bir sağlık hizmeti sunmak amacıyla tüm ekiple sahada olunduğu vurgulanarak, "Şifayla ve umutla iyileşen tüm hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadelerine yer verildi.

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