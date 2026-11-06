Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Erzurum Şehir Hastanesindeki hasta ve yakınlarına kırmızı güllerle moral ziyareti

        Erzurum Şehir Hastanesindeki hasta ve yakınlarına kırmızı güllerle moral ziyareti

        Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mesud Fakirullahoğlu, Hasta Hakları Günü dolayısıyla hastaları odalarında ziyaret ederek kırmızı gül ve çeşitli hediyeler verdi, talep ve beklentilerini dinledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 21:14 Güncelleme:
        Erzurum Şehir Hastanesindeki hasta ve yakınlarına kırmızı güllerle moral ziyareti

        Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mesud Fakirullahoğlu, Hasta Hakları Günü dolayısıyla hastaları odalarında ziyaret ederek kırmızı gül ve çeşitli hediyeler verdi, talep ve beklentilerini dinledi.

        Fakirullahoğlu, beraberindeki başhekim yardımcıları, hastane müdürleri ve müdür yardımcılarıyla servisleri gezerek tedavi gören hastalar ve yakınlarıyla bir araya geldi.

        Hastalarla yakından ilgilenerek tedavi süreçleri hakkında bilgi alan Fakirullahoğlu, kırmızı gül ve çeşitli hediyeler takdim ettiği hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Başhekim Fakirullahoğlu, ziyaretin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlığın en temel insan haklarından biri olduğunu belirterek, hasta memnuniyetini ve hak temelli sağlık hizmetini öncelediklerini söyledi.

        REKLAM

        Hastaların kendilerini güvende ve değerli hissetmelerini önemsediklerini ifade eden Fakirullahoğlu, şunları kaydetti:

        "Önce insan diyerek çıktığımız bu yolda, sağlığın en temel insan hakkı olduğu bilinciyle hastanemizin her köşesinde sevgi ve şefkatle var olmaya devam ediyoruz. Erzurum ve bölge halkımıza güvenli ve nitelikli sağlık hizmeti sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

        Hastalar ve yakınları da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Fakirullahoğlu ve beraberindeki hastane yöneticilerine teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        TIR ile çarpışan otomobil yandı: 2 ölü
        TIR ile çarpışan otomobil yandı: 2 ölü
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Donald Trump'tan Özel Kalem ataması
        Donald Trump'tan Özel Kalem ataması
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!

        Benzer Haberler

        Erzurum'da devrilen otomobilde 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı
        Erzurum'da devrilen otomobilde 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı
        Erzurum'da otomobilin zemin döşemesine emdirilmiş 30 kilo 500 gram uyuşturu...
        Erzurum'da otomobilin zemin döşemesine emdirilmiş 30 kilo 500 gram uyuşturu...
        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta yoğun kar yağışı etkili oldu
        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta yoğun kar yağışı etkili oldu
        Kar yağışının etkili olduğu Erzurum'a zirai don uyarısı
        Kar yağışının etkili olduğu Erzurum'a zirai don uyarısı
        Erzurum şehir merkezi beyaza büründü
        Erzurum şehir merkezi beyaza büründü
        Erzurum'da meme kanserinde güncel tanı ve tedavi yöntemleri ele alındı
        Erzurum'da meme kanserinde güncel tanı ve tedavi yöntemleri ele alındı