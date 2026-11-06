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        Erzurum'da meme kanserinde güncel tanı ve tedavi yöntemleri ele alındı

        Erzurum'da Atatürk Üniversitesi​​​​​​​ Araştırma Hastanesinde alanında uzman akademisyenler, meme kanserinde tanı ve tedavi yöntemlerini konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 20:25 Güncelleme:
        Erzurum'da meme kanserinde güncel tanı ve tedavi yöntemleri ele alındı

        Erzurum'da Atatürk Üniversitesi​​​​​​​ Araştırma Hastanesinde alanında uzman akademisyenler, meme kanserinde tanı ve tedavi yöntemlerini konuştu.

        Hastanenin konferans salonunda düzenlenen Meme Kanseri Farkındalık Toplantısı'nın moderatörlüğünü Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi, meme ve endokrin cerrahı da olan Prof. Dr. Müfide Nuran Akçay, aynı bölümden Prof. Dr. Erdem Karadeniz ve Doç. Dr. Murat Kartal yaptı.

        Toplantıda konuşan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden emekli genel cerrah Prof. Dr. Durkaya Ören, meme kanserinin dünyada yeni tanı konulan tüm kanserlerin yüzde 12,5'ini oluşturduğunu söyledi.

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        Bu kanserin en çok kadınlarda görüldüğünü vurgulayan Ören, "Bir kadının hayatı boyunca invaziv meme kanserine yakalanma riski yüzde 13'tür." dedi.

        - "Türkiye'de bir yılda yaklaşık 19 bin kadına meme kanseri tanısı konuluyor"

        Prof. Dr. Ören, son 30 yılda dünya genelinde toplam vaka sayısında artış olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2024 yılında dünya genelinde 2,4 milyon kadına meme kanseri tanısı konuldu. Türkiye'de bir yılda yaklaşık 19 bin kadına meme kanseri tanısı konuluyor. Son 30 yılda yapılan tedaviler ve gelişmelerle meme kanserinde ölüm oranları yüzde 30 azaltıldı. Bu dönemde hem kitlesel mamografinin faydası oldu hem de daha iyi tedaviler ölüm oranındaki azalmaya katkıda bulundu."

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        - "Erken teşhis ve uygun tedaviyle bu hastalıktan kurtulmak mümkün"

        Prof. Dr. Akçay da hastanede meme kanserine yönelik her türlü güncel tedaviyi yaptıklarını ifade ederek, "Günümüzde her 8 kadından birinde meme kanseri görülmektedir. Erken teşhis ve uygun tedaviyle bu hastalıktan kurtulmak mümkün." diye konuştu.

        Toplantıda alanında uzman akademisyenler, meme kanserinde epidemiyoloji, tanı ve tedavi, görüntüleme ve tarama yöntemlerinin önemi, medikal onkolojik tedaviler, radyasyon onkolojisi uygulamaları ve tedavilerde yaşanan tecrübelerle ilgili sunum yaptı.

        Toplantı, soru-cevap bölümü ve görüş alışverişiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri

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