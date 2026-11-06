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        Palandöken Dağı beyaza büründü

        Erzurum'un önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken Dağı'nda kar yağışı etkili oldu. Kent merkezinde sağanak şeklinde görülen yağış, yüksek kesimlerde yerini kar ve sise bırakırken, kayak merkezinin üst pistleri beyaza büründü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 20:00 Güncelleme:
        Palandöken Dağı beyaza büründü

        Erzurum'un önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken Dağı'nda kar yağışı etkili oldu. Kent merkezinde sağanak şeklinde görülen yağış, yüksek kesimlerde yerini kar ve sise bırakırken, kayak merkezinin üst pistleri beyaza büründü.

        Erzurum'da etkili olan yağışlı hava, Palandöken Dağı'nda kış manzaralarını beraberinde getirdi. Yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte kayak merkezinin üst pistleri ve dağın zirveye yakın noktaları beyaz örtüyle kaplandı. Dağın yüksek kesimlerinde sis de etkili olurken, ortaya çıkan manzara kış mevsiminin yaklaştığını gözler önüne serdi. Palandöken Dağı'nda karla kaplanan pistler ve çevresindeki alanlar dron ile görüntülendi.

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        Kar yağışı kentte günlük yaşamı da etkiledi. Araçlarının üzeri karla kaplanan vatandaşlar, biriken karları temizlemek için uğraşırken, özellikle yüksek kesimlerde yağış nedeniyle ulaşımda zaman zaman zorluk yaşandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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