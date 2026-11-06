Erzurum'da "Uluslararası Orta Koridor Palandöken Diplomasi Sempozyumu" başladı

Erzurum Diplomasi Araştırmaları Merkezi yürütücülüğünde, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Uluslararası Orta Koridor Palandöken Diplomasi Sempozyumu" kapılarını açtı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Yunus Emre Enstitüsü ve bölge üniversitelerinin işbirliğiyle hayata geçirilen sempozyum, Atatürk Üniversitesi Prof. Dr. Kemal Bıyıkoğlu Salonu'nda gerçekleştirilen görkemli bir açılış töreniyle başladı. Yerli ve yabancı çok sayıda akademisyen, bürokrat ve öğrencinin katıldığı programda, küresel jeopolitiğin en önemli hatlarından biri olan "Orta Koridor" ve Erzurum’un bu hattaki stratejik rolü masaya yatırıldı.

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Sempozyumun açılışında konuşan Erzurum Valisi Aydın Baruş, etkinliğin önemine dikkat çekerek emeği geçenlere teşekkür etti. Erzurum'un tarihi misyonuna vurgu yapan Vali Baruş, "Tarih boyunca Anadolu'yu Kafkasya ve Orta Asya'ya bağlayan bu şehir yalnızca ticaretin değil fikirlerin, inançların ve medeniyetlerin de buluşma noktası olmuştur. Çin'den başlayıp Hazar Havzası ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanan Orta Koridor, bu kıymetli görevin çağımızdaki jeopolitik ve jeoekonomik karşılığıdır" dedi.

Erzurum Diplomasi Araştırmaları Merkezi Başkanı Ergün Engin, merkezin 12 yıl önce gençlerin ufkunu genişletmek ve farklı bakış açıları kazandırmak amacıyla kurulduğunu hatırlatarak, ""Bu sempozyumla muradımız; Orta Koridor'un uluslararası ticaret ve ulaştırma sistemindeki stratejik öneminin değerlendirilmesi, Türkiye'nin bu hat üzerindeki ekonomik ve diplomatik rolünün ele alınmasıdır. Aynı zamanda Erzurum'un lojistik, ticaret ve turizm potansiyelini uluslararası düzeyde tanıtmayı, Türk dünyası, Orta Asya ve Güney Kafkasya ülkeleri arasındaki işbirliği imkanlarını geliştirmeyi hedefliyoruz. Kültür, din ve inançların doğru tanınması yoluyla hangi alanlarda birliktelikler sağlanabileceğini tespit etmek ve Erzurum'un uluslararası akademik ve diplomasi etkinliklerine ev sahipliği yapan bir merkez olarak konumunu güçlendirmek en büyük amacımızdır."

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Sempozyumun açılış bölümünde; Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen ve AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu da birer konuşma yaptı. Konuşmacılar, sempozyumun hem bölge üniversiteleri arasındaki işbirliğine hem de Erzurum'un uluslararası arenadaki tanıtımına sunacağı katkının altını çizdi.

İki gün boyunca kesintisiz devam edecek olan sempozyumda, yerli ve yabancı bilim insanları ile uzmanlar, Orta Koridor'un geleceğine ve bölgesel entegrasyona ışık tutacak bilimsel bildirilerini sunacak.