Faik Güngör Ortaokulundan eğitime örnek proje: Aile akademisi hayata geçirildi

Erzurum'da Faik Güngör Ortaokulu, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında okulaile iş birliğini güçlendirmek ve ebeveynlerin çocuklarının eğitim süreçlerine daha bilinçli katılımını sağlamak amacıyla "Aile Akademisi"ni hayata geçirdi. Proje kapsamında her ay alanında uzman isimler velilerle buluşacak.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde eğitim faaliyetlerini sürdüren Faik Güngör Ortaokulu, akademik başarının yanı sıra aile eğitimine yönelik çalışmalarıyla da dikkat çekiyor. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin benimsediği bütüncül eğitim anlayışı doğrultusunda, "Ebeveyn Okulu" projesi kapsamında kurulan Aile Akademisi, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü düzenlenen ilk konferansla faaliyetlerine başladı.

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İlk konferansta çocuk eğitimi ele alındı

Faik Güngör Ortaokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ilk programın konuğu, Dr. Öğretim Üyesi Fethi Yıldırım oldu. Yıldırım, "Peygamberlerin Çocuk Eğitim Metotları" başlıklı konferansında çocuk eğitiminde ailelerin rolü, değerler eğitimi ve ebeveynlerin çocuklarına yaklaşımı üzerine önemli bilgiler paylaştı.

Her ay farklı bir uzman velilerle buluşacak

Okul bünyesinde kurulan Aile Akademisi, tek seferlik bir etkinlik olmanın ötesinde, eğitimöğretim yılı boyunca sürdürülecek kapsamlı bir aile eğitimi projesi olarak planlandı.

Proje kapsamında her ay farklı bir alanda uzman akademisyen ve eğitimciler velilerle bir araya gelecek. Konferanslarda çocuk ve ergen psikolojisi, aile içi iletişim, dijital çağda ebeveynlik, değerler eğitimi ve akademik başarıda ailenin rolü gibi konular ele alınacak.

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"Eğitimin en güçlü paydaşı ailedir"

Projenin önemine dikkat çeken Faik Güngör Ortaokulu Müdürü Nuri Albayrak, şu değerlendirmede bulundu: "Bizler eğitimin yalnızca okulun dört duvarı arasında gerçekleşen bir süreç olmadığına inanıyoruz. Çocuklarımızın akademik, sosyal ve ahlaki gelişiminde ailenin rolü son derece büyüktür. Okulda verdiğimiz eğitimin ailede desteklenmesi, çocuklarımızın geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin ortaya koyduğu anlayış doğrultusunda, velilerimizi eğitim sürecinin aktif bir paydaşı hâline getirmeyi amaçlıyoruz. Aile Akademimizle her ay alanında uzman isimleri velilerimizle buluşturarak güçlü aile, güçlü okul ve güçlü toplum anlayışına katkı sunmak istiyoruz."

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Faik Güngör Ortaokulu tarafından hayata geçirilen Aile Akademisi'nin, yıl boyunca gerçekleştirilecek eğitim programlarıyla velilerin kişisel gelişimlerine katkı sunması ve okulaile iş birliğine örnek bir uygulama olması hedefleniyor.