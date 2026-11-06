Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Sürüler kar fırtınasına yakalandı

        Sürüler kar fırtınasına yakalandı

        Erzurum ve Kars'ta besiciler, kar fırtınası nedeniyle zor anlar yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 10:44 Güncelleme:
        Sürüler kar fırtınasına yakalandı

        Erzurum ve Kars'ta besiciler, kar fırtınası nedeniyle zor anlar yaşadı.

        Erzurum'un Karayazı ilçesine bağlı Turnagöl Mahallesi'nde etkili olan kar yağışı kırsal yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Sabah saatlerinde büyükbaş hayvanlarını otlatmak için araziye çıkan Muhammet Küçük, aniden bastıran kar fırtınasına yakalandı.

        Sis nedeniyle görüş mesafesinin de düştüğü bölgede Küçük, hayvanlarını bir arada tutarak güvenli bir alana ulaştırmak için çaba gösterdi.

        Zorlu hava koşullarına rağmen sürüsünün kontrolünü kaybetmeyen Küçük, hayvanlarını güvenli bir bölgeye ulaştırdı.

        - Kars

        Kars'ın Selim ilçesinde de kar yağışı nedeniyle besiciler zor anlar yaşadı.

        REKLAM

        İlçeye bağlı Bozkuş yaylasında aniden bastıran kar nedeniyle küçükbaş sürüsü mahsur kaldı.

        Yoğun yağış nedeniyle besiciler sürülerini kar yağışı altında güçlükle köylere indirebildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        TIR ile çarpışan otomobil yandı: 2 ölü
        TIR ile çarpışan otomobil yandı: 2 ölü
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!

        Benzer Haberler

        Palandöken'in zirvesinde adrenalin dolu bir gece: Kar kalınlığı 1 metreyi b...
        Palandöken'in zirvesinde adrenalin dolu bir gece: Kar kalınlığı 1 metreyi b...
        Türkiye'nin "sakin kenti" Uzundere sonbahar renklerine büründü
        Türkiye'nin "sakin kenti" Uzundere sonbahar renklerine büründü
        Palandöken Geçidi'nde kar alarmı: Ekipler 7/24 teyakkuzda 2 Bin 885 rakımda...
        Palandöken Geçidi'nde kar alarmı: Ekipler 7/24 teyakkuzda 2 Bin 885 rakımda...
        Erzurum'da tarımın geleceği masaya yatırıldı: TAKE projesi toplantısı gerçe...
        Erzurum'da tarımın geleceği masaya yatırıldı: TAKE projesi toplantısı gerçe...
        Erzurum'da bir ayda 152 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası
        Erzurum'da bir ayda 152 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası
        Erzurumspor, kupada bir yıl arayla yine Kahramanmaraş takımıyla eşleşti
        Erzurumspor, kupada bir yıl arayla yine Kahramanmaraş takımıyla eşleşti