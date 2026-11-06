Sürüler kar fırtınasına yakalandı
Erzurum ve Kars'ta besiciler, kar fırtınası nedeniyle zor anlar yaşadı.
Erzurum ve Kars'ta besiciler, kar fırtınası nedeniyle zor anlar yaşadı.
Erzurum'un Karayazı ilçesine bağlı Turnagöl Mahallesi'nde etkili olan kar yağışı kırsal yaşamı olumsuz etkiliyor.
Sabah saatlerinde büyükbaş hayvanlarını otlatmak için araziye çıkan Muhammet Küçük, aniden bastıran kar fırtınasına yakalandı.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin de düştüğü bölgede Küçük, hayvanlarını bir arada tutarak güvenli bir alana ulaştırmak için çaba gösterdi.
Zorlu hava koşullarına rağmen sürüsünün kontrolünü kaybetmeyen Küçük, hayvanlarını güvenli bir bölgeye ulaştırdı.
- Kars
Kars'ın Selim ilçesinde de kar yağışı nedeniyle besiciler zor anlar yaşadı.
İlçeye bağlı Bozkuş yaylasında aniden bastıran kar nedeniyle küçükbaş sürüsü mahsur kaldı.
Yoğun yağış nedeniyle besiciler sürülerini kar yağışı altında güçlükle köylere indirebildi.
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