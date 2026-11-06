Türkiye'nin "sakin kenti" Uzundere sonbahar renklerine büründü

İlçedeki Yedigöller ve çevresindeki dağlık alanda bulunan ağaçlar sarı, kahverengi ve yeşilin farklı tonlarına bürünerek güzel manzaralar oluşturdu.

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