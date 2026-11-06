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        Türkiye'nin "sakin kenti" Uzundere sonbahar renklerine büründü

        Uluslararası Sakin Kentler Birliğince (Cittaslow) Türkiye'nin 11'inci sakin kenti seçilen Erzurum'un Uzundere ilçesi, sonbahar renklerine bürünen doğasıyla dikkati çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 10:19 Güncelleme:
        Türkiye'nin "sakin kenti" Uzundere sonbahar renklerine büründü

        Uluslararası Sakin Kentler Birliğince (Cittaslow) Türkiye'nin 11'inci sakin kenti seçilen Erzurum'un Uzundere ilçesi, sonbahar renklerine bürünen doğasıyla dikkati çekiyor.

        İlçedeki Yedigöller ve çevresindeki dağlık alanda bulunan ağaçlar sarı, kahverengi ve yeşilin farklı tonlarına bürünerek güzel manzaralar oluşturdu.

        Ilıman ikliminin de etkili 1140 rakımlı ilçede, ortaya çıkan eşsiz manzara fotoğrafçılara görsel güzellik sunuyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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