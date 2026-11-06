Palandöken'in zirvesinde adrenalin dolu bir gece: Kar kalınlığı 1 metreyi buldu, off-roadçular eksi 7 dereceye meydan okudu Macera tutkunları 3 bin 200 rakımlı Ejder zirvesinde sezonun ilk off-road sürüşünü yaptı

Erzurum'da kış mevsimi etkisini artırırken, Palandöken Dağı'nın zirvesinde kar kalınlığı yer yer 1 metreyi buldu. Hava sıcaklığının gece eksi 7 dereceye kadar düştüğü zirvede, Ejder OffRoad ekibi sezonun ilk zorlu ve adrenalin dolu macerasını gerçekleştirdi.

Erzurum'da kar yağışı ve soğuk hava dalgası yüzünü iyice göstermeye başladı. Palandöken'in yüksek kesimlerinde etkili olan ve kent merkezine doğru ilerleyen kar yağışını fırsat bilen offroad tutkunları, gece saatlerinde harekete geçti. Ejder OffRoad ekibi, zorlu hava şartlarına aldırış etmeden Palandöken Dağı'nın 3 bin 200 rakımlı Ejder Tepesi'ne doğru tırmanışa geçti.

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Gece yarısı eksi 7 derecede kar mesaisi

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 7 dereceye kadar düştüğü ve yer yer kar kalınlığının 1 metreyi aştığı parkurda offroad araçları zaman zaman zor anlar yaşadı. Kar kütlelerine karşı büyük bir mücadele veren ekip üyeleri, adeta dev kara saplanan araçlarını kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Adrenalin seviyesinin zirveye çıktığı yolculukta macera tutkunları, sezonun ilk karının tadını doyasıya çıkardı. Kış sezonunun ilk offroad sürüşünü başarıyla tamamlayan ekip üyeleri, Palandöken'in her mevsim farklı bir güzelliğe büründüğünü belirtiler. Ekip, karlı zirvede hatıra fotoğrafı çekilerek macera dolu geceyi sonlandırdı.