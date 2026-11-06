Nadir görülen çengel boynuzlu dağ keçileri Erzurum'da görüntülendi
Erzurum'un sarp kayalıklarında yaşamlarını sürdüren nesli koruma altındaki çengel boynuzlu dağ ve yaban keçileri sürüler halinde görüntülendi.
Erzurum'un sarp kayalıklarında yaşamlarını sürdüren nesli koruma altındaki çengel boynuzlu dağ ve yaban keçileri sürüler halinde görüntülendi.
Yaban hayatı popülasyonunun arttığı Erzurum'da, nadir görülen çengel boynuzlu dağ keçileri ile yaban keçileri, Uzundere ilçesinin sarp kayalıklarında görüldü.
Kayalıkların zirvesinde dolaşan çengel boynuzlu dağ keçileri, AA ekibince dronla kaydedildi.
Yaban keçileri ise sürüler halinde gezdikleri Erzurum-Artvin kara yolunun kenarında ağaçlardan dökülen yaprakları yerken görüntülendi.
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