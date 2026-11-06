Palandöken'de kış turizminin hizmet kalitesi insan odaklı eğitimlerle geliştirilecek

Erzurum Valiliği, Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi arasında, "Palandöken Dağı Kış Turizminde İnsan Odaklı Hizmet Kalitesinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

Valilik Toplantı Salonu’nda düzenlenen imza programına Erzurum Valisi Aydın Baruş, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı katıldı.

Vali Baruş: Palandöken’de hizmet kalitesini artırmayı hedefliyoruz

Protokol imza töreni öncesinde açıklamalarda bulunan Vali Aydın Baruş, söz konusu protokolün Palandöken Dağı’nda kış turizmi hizmet ekosistemi içerisinde turistlerle doğrudan temas eden insan kaynağının niteliğini artırmayı hedeflediğini belirtti.

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Projenin; yabancı dil, iletişim, kültürler arası etkileşim, empati ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesine yönelik olduğunu ifade eden Vali Baruş, Atatürk Üniversitesi tarafından yürütülecek eğitimlerle çalışanların mesleki İngilizce, aktif dinleme, empati, kültürler arası iletişim, şikâyet ve kriz yönetimi, güvenlik ve sağlık iletişimi alanlarında yetkinliklerinin artırılmasının amaçlandığını kaydetti.

Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öncülüğünde yürütülecek proje kapsamında toplam 100 katılımcının iki ayrı eğitim grubunda eğitim alacağını bildiren Vali Baruş, 50 kamu personeline haftada 4 saat olmak üzere toplam 24 saat, turistik tesisler ve otellerde çalışan 50 turizm personeline ise haftada 6 saat olmak üzere toplam 36 saat eğitim verileceğini açıkladı.

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Eğitimlere Jandarma Arama Kurtarma (JAK) personeli, arama kurtarma ekipleri, AFAD personeli, 112 Acil Çağrı Merkezi’nde görev yapan sağlık personeli ve Büyükşehir Belediyesi EJDER AŞ. bünyesinde çalışan personelin yanı sıra turizm tesislerinde görev yapan çalışanların da katılacağını belirten Vali Baruş, eğitimlerle özellikle yabancı turistlerle iletişim ve hizmet kalitesinin daha ileri seviyeye taşınmasının hedeflendiğini ifade etti.

Hacımüftüoğlu: Hizmet ve insan kaynağının niteliği artırılacak

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu da Palandöken Dağı’nda insan odaklı hizmet kalitesini artırmak amacıyla Valilik koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyesi ve Atatürk Üniversitesi’nin katkılarıyla önemli bir çalışma başlattıklarını söyledi.

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Projenin, turistlere sunulan hizmetin ve bu hizmeti sağlayan insan kaynağının niteliğini artırmaya yönelik olduğunu belirten Hacımüftüoğlu, 24 ve 36 saatlik iki ayrı eğitim programının uygulanacağını dile getirdi. Eğitimlerde yabancı dil becerilerinin geliştirilmesinin yanı sıra empati, kültürler arası iletişim, şikâyet ve kriz yönetimi, güvenlik ve sağlık iletişimi konularında teorik ve uygulamalı eğitimler verileceğini kaydeden Hacımüftüoğlu, projenin hayata geçirilmesine katkı sunan Vali Aydın Baruş’a, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e ve Genel Sekreter Zafer Aynalı’ya teşekkür ederek protokolün hayırlı olmasını diledi.

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Aynalı: Palandöken uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapıyor

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ise Palandöken’in yalnızca Erzurum’un değil, Türkiye’nin ve dünyanın önemli kış turizmi merkezlerinden biri olduğunu vurguladı.

Palandöken’in uluslararası ölçekte büyük organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek kapasiteye sahip olduğunu belirten Aynalı, önümüzdeki süreçte Avrupa Üniversiteler Kış Oyunları ile hazırlık çalışmaları devam eden Dünya Üniversite Kış Oyunları’nın gerçekleştirileceğini, bunun yanı sıra çok sayıda uluslararası organizasyonun da düzenlendiğini ifade etti.

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Bu organizasyonlarda görev alacak otel çalışanlarından pist, lift ve sosyal tesis personeline kadar hizmet sunan tüm çalışanların eğitim almasını önemli bulduklarını belirten Aynalı, Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak projeye katkı sağlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek iş birliği protokolünün hayırlı olmasını temenni etti.

İmzalanan protokolle Palandöken Dağı’nda turistlerle doğrudan temas eden personelin mesleki ve kişisel yetkinliklerinin geliştirilmesi, yabancı turistlerin karşılaştıkları sorunlara daha etkin çözümler sunulması ve kış turizminde hizmet kalitesinin uluslararası standartlara taşınması hedefleniyor.