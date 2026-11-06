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        Erzurum'da Orta Koridor'un stratejik önemi ele alınıyor

        Erzurum'da düzenlenen Uluslararası Orta Koridor Palandöken Diplomasi Sempozyumu'nda, Türkiye'nin Orta Koridor üzerindeki jeopolitik ve ekonomik rolü ile kentin lojistik, ticaret ve turizm potansiyeli ele alınacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 15:25 Güncelleme:
        Erzurum'da Orta Koridor'un stratejik önemi ele alınıyor

        Erzurum'da düzenlenen Uluslararası Orta Koridor Palandöken Diplomasi Sempozyumu'nda, Türkiye'nin Orta Koridor üzerindeki jeopolitik ve ekonomik rolü ile kentin lojistik, ticaret ve turizm potansiyeli ele alınacak.

        Erzurum Diplomasi Araştırmaları Merkezi yürütücülüğünde, Büyükşehir Belediyesi ve Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü ve bölgedeki üniversitelerin işbirliğiyle düzenlenen "Uluslararası Orta Koridor Palandöken Diplomasi Sempozyumu" başladı.

        Atatürk Üniversitesi Prof. Dr. Kemal Bıyıkoğlu Salonu'nda gerçekleştirilen sempozyumda konuşan Erzurum Valisi Aydın Baruş, etkinliğin önemini vurgulayarak emeği geçenlere teşekkür etti.

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        Baruş, "Tarih boyunca Anadolu'yu Kafkasya ve Orta Asya'ya bağlayan bu şehir yalnızca ticaretin değil fikirlerin, inançların ve medeniyetlerin de buluşma noktası olmuştur. Çin'den başlayıp Hazar Havzası ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanan Orta Koridor bu kıymetli görevin çağımızdaki jeopolitik ve jeoekonomik karşılığıdır." dedi.

        Erzurum'un yalnızca bir geçiş noktası değil, diplomasi, ticaret, turizm ve akademik işbirliği alanlarında bölgenin cazibe merkezi olmasını hedeflediklerini belirten Baruş, şunları kaydetti:

        "Bu hedefe katkı sunan her türlü girişimin, bilimsel çalışmanın da sonuna kadar yanındayız. Bugün uluslararası sistem köklü bir dönüşümün içinden geçiyor. Güç dengeleri değişiyor. Bölgesel gerilimler, sınırları aşarak küresel sonuçlar doğuruyor. Enerji ve tedarik zincirleri stratejik rekabetin merkezine yerleşiyor. Böyle bir dönemde coğrafyanın değeri yeniden öne çıkıyor. Kesintisiz, güvenilir ve öngörülebilir hatlar sunabilen ülkeler ise denklemin vazgeçilmez tarafı haline geliyor.

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        Türkiye diyaloğu ve işbirliğini esas alan dengeli diplomasisiyle bu denklemde sorumluluk üstlenen bir ülkedir. Orta Koridor'un önemi de burada ortaya çıkmaktadır. Bu hat yalnızca mal ve enerjinin değil, güvenin, istikrarın ve ortak çıkarın da geçtiği bir yoldur. Jeopolitiği doğru okumak, bu yolun değerini ve Erzurum'un bu yoldaki rolünü kavramanın ilk şartıdır."

        - Merkez 12 yıl önce kuruldu

        Erzurum Diplomasi Araştırmaları Merkezi Başkanı Ergün Engin de gençlerin farklı bakış açıları kazanmalarına ve ufuklarını genişletmelerine katkı sağlamak amacıyla merkezi 12 yıl önce kurduklarını anlattı.

        Orta Koridor kavramına değinen Engin, şöyle devam etti:

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        "Bu sempozyumla muradımız Orta Koridor'un uluslararası ticaret ve ulaştırma sistemindeki stratejik öneminin değerlendirilmesi, Türkiye'nin Orta Koridor üzerindeki ekonomik ve diplomatik rolünün ele alınması, Erzurum'un bölgesel, lojistik, ticaret ve turizm potansiyelinin uluslararası düzeyde tanıtılması, Türk dünyası, Orta Asya ve Güney Kafkasya ülkeleri arasındaki işbirliği imkanlarının geliştirilmesi, kültür, din ve inançların doğru tanınması yoluyla hangi alanlarda birliktelikler sağlanabileceğinin tespit edilmesi ve Erzurum'un uluslararası akademik ve diplomatik etkinliklere ev sahipliği yapan bir merkez olarak konumunun güçlendirilmesidir."

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        Açılışta, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, birer konuşma yaparak sempozyumun önemine vurgu yaptı.

        Programa konuşmacıların yanı sıra akademisyenler ve öğrenciler de katıldı.

        İki gün sürecek olan sempozyumda yerli ve yabancı akademisyenler çeşitli bildiriler sunacak.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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