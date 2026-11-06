Erzurum'da edebiyat rüzgarı: Yazar Vedat Kan okurlarıyla buluştu

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi, şair ve yazar Vedat Kan, Erzurum 8. Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen imza gününde okurlarıyla bir araya geldi. Yoğun katılımın yaşandığı etkinlikte Kan, kitaplarını edebiyatseverler için imzaladı.

"Horoz Şekeri" adlı romanı ve "Firari Hayallerim" isimli şiir kitabıyla tanınan, aynı zamanda "Karanlığa Işık Tutanlar" adlı hikayesiyle Doğu Anadolu ikincilik ödülü bulunan Vedat Kan, fuarın en çok ilgi gören isimlerinden biri oldu. Standı ziyaret eden okurlarıyla yakından ilgilenen yazar, eserlerinin ortaya çıkış süreçleri ve edebi yolculuğu üzerine kitapseverlerle keyifli sohbetler gerçekleştirdi.

REKLAM

"Kültür sanat hayatına katkı sunmaya devam edeceğiz"

Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Vedat Kan, Erzurum Kitap Fuarı’nın şehrin kültürel dinamikleri açısından çok önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. TYB Erzurum Şubesi olarak bu tür organizasyonları her zaman desteklediklerini belirten Kan, "Okurlarımızla yüz yüze gelmek, onların heyecanına ortak olmak ve eserlerimiz üzerine konuşmak bizler için en büyük motivasyon kaynağı. Erzurum’un kültür ve sanat hayatına hem bireysel üretimlerimizle hem de sivil toplum kuruluşu çatısı altında katkı sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

REKLAM

İmza günü, yazarın okurlarıyla çektirdiği hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.