Palandöken Dağı'nda kar etkili oluyor
Erzurum'daki Palandöken Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor.
Giriş: 06.11.2026 - 16:45 Güncelleme:
Erzurum'daki Palandöken Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor.
Kent merkezinde başlayan sağanak yüksek kesimlerde yerini sis ve kara bıraktı.
Kar nedeniyle Palandöken Dağı'ndaki kayak merkezinin üst pistleri beyaza büründü.
Beyaza bürünen kesimler dron ile görüntülendi.
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