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        Palandöken Dağı'nda kar etkili oluyor

        Erzurum'daki Palandöken Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 16:45 Güncelleme:
        Palandöken Dağı'nda kar etkili oluyor

        Erzurum'daki Palandöken Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor.

        Kent merkezinde başlayan sağanak yüksek kesimlerde yerini sis ve kara bıraktı.

        Kar nedeniyle Palandöken Dağı'ndaki kayak merkezinin üst pistleri beyaza büründü.

        Beyaza bürünen kesimler dron ile görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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