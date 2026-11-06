Aşkale'de feci kaza: 1 çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Kaza ihbarının ardından olay yerine Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aşkale İtfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Takla atan otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu araçtan çıkarıldı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazada Alperen Erkuş, Mukaddes Erkuş, Şerife Fetioğlu ve Nadide Karslı ile birlikte toplam 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre kaza, Kayseri’den Erzurum istikametine seyir halinde olan 06 PNK 61 plakalı otomobilin, Aşkale Hacıhamza köyü mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla atması sonucu meydana geldi.

Erzurum’un Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazası yürekleri dağladı. Kazada 2021 doğumlu olduğu öğrenilen küçük bir çocuk hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.