Aşkale'de feci kaza: 1 çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı
Erzurum'un Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazası yürekleri dağladı. Kazada 2021 doğumlu olduğu öğrenilen küçük bir çocuk hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.
Erzurum’un Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazası yürekleri dağladı. Kazada 2021 doğumlu olduğu öğrenilen küçük bir çocuk hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Kayseri’den Erzurum istikametine seyir halinde olan 06 PNK 61 plakalı otomobilin, Aşkale Hacıhamza köyü mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla atması sonucu meydana geldi.
Sürücülüğünü Şahin Erkuş’un yaptığı otomobilde bulunan 2021 doğumlu küçük Egemen Erkuş, kazada hayatını kaybetti.
Kazada Alperen Erkuş, Mukaddes Erkuş, Şerife Fetioğlu ve Nadide Karslı ile birlikte toplam 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.
İtfaiye ekiplerinden zorlu kurtarma
Kaza ihbarının ardından olay yerine Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aşkale İtfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Takla atan otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu araçtan çıkarıldı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Küçük Şahin’in hayatını kaybetmesi ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.
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