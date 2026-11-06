Erzurum'da otomobilin zemin döşemesine emdirilmiş 30 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi
Erzurum'da bir otomobilin zemin döşemesine emdirilmiş 30 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Erzurum'da bir otomobilin zemin döşemesine emdirilmiş 30 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu taşıdığı belirlenen otomobili takibe aldı.
Ekipler, otomobili kent merkezi yakınlarında belirledikleri güzergahta durdurdu.
Araçta hassas burunlu dedektör köpek "Magnum" ile yapılan aramada zemindeki döşemelere uyuşturucu emdirildiği tespit edildi.
Ekipler, aracın koltuklarını sökerek zeminden 30 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu çıkardı ve sürücü F.A.D'yi (35) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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