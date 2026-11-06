Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Erzurum'da beyaza bürünen tarihi yapılar havadan görüntülendi

        Erzurum'da beyaza bürünen tarihi yapılar havadan görüntülendi

        Erzurum'da etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünen tarihi yapılar, dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 22:54 Güncelleme:
        Erzurum'da beyaza bürünen tarihi yapılar havadan görüntülendi

        Erzurum'da etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünen tarihi yapılar, dronla görüntülendi.

        Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yağışın ardından kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

        Tarihi Çifte Minareli Medrese, Erzurum Kalesi ve Yakutiye Medresesi ile çevresindeki yapılar, kar yağışıyla güzel görüntü oluşturdu.

        Beyaza bürünen tarihi mekanlar, dronla havadan görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        TIR ile çarpışan otomobil yandı: 2 ölü
        TIR ile çarpışan otomobil yandı: 2 ölü
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Donald Trump'tan Özel Kalem ataması
        Donald Trump'tan Özel Kalem ataması
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!

        Benzer Haberler

        Erzurum'da Karabağ Zaferi'nin 6. yılı kutlandı
        Erzurum'da Karabağ Zaferi'nin 6. yılı kutlandı
        Erzurum'da devrilen otomobilde 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı
        Erzurum'da devrilen otomobilde 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı
        Erzurum Şehir Hastanesindeki hasta ve yakınlarına kırmızı güllerle moral zi...
        Erzurum Şehir Hastanesindeki hasta ve yakınlarına kırmızı güllerle moral zi...
        Erzurum'da otomobilin zemin döşemesine emdirilmiş 30 kilo 500 gram uyuşturu...
        Erzurum'da otomobilin zemin döşemesine emdirilmiş 30 kilo 500 gram uyuşturu...
        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta yoğun kar yağışı etkili oldu
        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta yoğun kar yağışı etkili oldu
        Kar yağışının etkili olduğu Erzurum'a zirai don uyarısı
        Kar yağışının etkili olduğu Erzurum'a zirai don uyarısı