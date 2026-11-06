Erzurum'da beyaza bürünen tarihi yapılar havadan görüntülendi
Erzurum'da etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünen tarihi yapılar, dronla görüntülendi.
Giriş: 06.11.2026 - 22:54 Güncelleme:
Erzurum'da etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünen tarihi yapılar, dronla görüntülendi.
Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yağışın ardından kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı.
Tarihi Çifte Minareli Medrese, Erzurum Kalesi ve Yakutiye Medresesi ile çevresindeki yapılar, kar yağışıyla güzel görüntü oluşturdu.
Beyaza bürünen tarihi mekanlar, dronla havadan görüntülendi.
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