Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Kursiyerlerden ihtiyaç sahiplerine 170 bidon turşu

        Kursiyerlerden ihtiyaç sahiplerine 170 bidon turşu

        Erzurum'un Oltu ilçesinde faaliyet gösteren Aile Destekleme Merkezi (ADEM) kursiyerleri, ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla 170 bidon turşu hazırladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 10:03 Güncelleme:
        Kursiyerlerden ihtiyaç sahiplerine 170 bidon turşu

        Erzurum'un Oltu ilçesinde faaliyet gösteren Aile Destekleme Merkezi (ADEM) kursiyerleri, ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla 170 bidon turşu hazırladı.

        Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik'in koordinasyonunda yürütülen sosyal dayanışma çalışmaları kapsamında, ADEM Aşevi bünyesinde eğitim alan kursiyerler, el birliğiyle hazırladıkları 170 bidon turşuyu aşevinden faydalanan ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştıracak. Oltu Aile Destekleme Merkezi Aşçılık Kursu Usta Öğreticisi Medine Kamacı, kursiyerlerle birlikte anlamlı bir çalışmaya imza attıklarını belirterek, "Kursiyerlerimizle birlikte ortak bir çalışma yürüttük. Aşevimizden faydalanan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza birer bidon turşu hediye edeceğiz. Amacımız hem üretmek hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza katkıda bulunmak" dedi.

        REKLAM

        Kursiyerlerden Ceylan Demir ise ihtiyaç sahipleri için el birliğiyle turşu hazırladıklarını ifade ederek, "Bugün ihtiyaç sahibi insanlarımıza ulaştırılmak üzere hep birlikte turşu yapıyoruz. Böyle güzel bir çalışmanın içerisinde yer almaktan mutluyum" diye konuştu. Bir diğer kursiyer Burcu Macit de ADEM'de zamanlarını faydalı çalışmalarla değerlendirdiklerini belirterek, "Aile Destekleme Merkezine gelerek vaktimizi güzel ve faydalı işlerle değerlendiriyoruz. Bugün de arkadaşlarımızla birlikte ihtiyaç sahipleri için turşu hazırladık. Bunun gibi birçok sosyal projede yer alıyoruz. Herkesi merkezimize bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        ADEM kursiyerlerinin hazırladığı 170 bidon turşu, ilçede sosyal dayanışma ve yardımlaşmanın güzel bir örneği olarak ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına ulaşacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim

        Benzer Haberler

        Erzurum'un Hınıs ilçesindeki 117 yıllık petrol sırrı ortaya çıktı
        Erzurum'un Hınıs ilçesindeki 117 yıllık petrol sırrı ortaya çıktı
        Erzurum'da okul-polis iş birliği
        Erzurum'da okul-polis iş birliği
        Erzurum'da Hasta Hakları Günü'nde anlamlı ziyaret
        Erzurum'da Hasta Hakları Günü'nde anlamlı ziyaret
        Erzurum'da Karabağ Zaferi'nin 6. yılı kutlandı
        Erzurum'da Karabağ Zaferi'nin 6. yılı kutlandı
        Erzurum'da beyaza bürünen tarihi yapılar havadan görüntülendi
        Erzurum'da beyaza bürünen tarihi yapılar havadan görüntülendi
        Erzurum'da devrilen otomobilde 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı
        Erzurum'da devrilen otomobilde 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı