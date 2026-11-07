Milli sürat patenci Furkan Akar'ın başarı yolculuğu devam ediyor

YUNUS HOCAOĞLU - Avrupa ve dünya şampiyonalarında kazandığı madalyalarla Türk sürat pateninde ilkleri başaran milli sporcu Furkan Akar, ISU Kısa Kulvar Sürat Pateni Dünya Turu'nun Kanada'daki ilk etabında elde ettiği bronz madalyayla başarı yolculuğunu sürdürdü.

Yeni sezon çalışmalarına temmuz ayında Erzurum'da başlayıp burada Polonya Milli Takımı'yla, ardından da yurt dışında Almanya ve ABD milli takımlarıyla ortak kamp yapan Furkan Akar, yeni sezonda ilk olarak Kanada'da buza çıktı.

Vancouver kentindeki ISU Kısa Kulvar Sürat Pateni Dünya Turu'nun ilk ayağında erkekler 500 metre finalinde 41.334 saniyelik derecesiyle yarışı üçüncü sırada tamamlayan Furkan, kazandığı bronz madalyayla bu organizasyonda ilk kez kürsü görmeyi başardı.

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Furkan Akar, 2023 Avrupa Şampiyonası'nda 1000 metrede, 2026 Dünya Şampiyonası'nda ise 500 metrede kazandığı bronz madalyaların ardından Dünya Turu'nda da 500 metrede bronz madalya alarak kariyerine yeni bir başarı eklerken Türkiye'ye organizasyon tarihindeki ilk madalyasını kazandırmış oldu.

Bu başarısını sürdürmek için Erzurum'un Palandöken ilçesindeki Buz Pateni Salonu'nda çalışmalarına devam eden milli sürat patenci, Avrupa ve dünya şampiyonalarının yanı sıra katılacağı diğer Dünya Turu organizasyonlarından da madalyalarla dönmeyi hedefliyor.

- "Tarihimizdeki ilk başarılardan biri"

Türkiye Short Track Milli Takımı Başantrenörü Burak Akar, AA muhabirine, 2026-2027 sezonuna güzel bir başlangıç yaptıklarını söyledi.

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Organizasyon öncesinde yurt içinde ve yurt dışında kamplar yaptıklarını belirten Burak Akar, "Doğru şekilde çalıştığımızı düşünüyorum çünkü Furkan 2 yarışmada da final gördü ve 500 metre finalinde bronz madalya aldı." dedi.

Burak Akar, diğer sporcuların da bireysel mesafelerde en iyi derecelerini elde ettiğini aktararak, "Tabii ki bunlar çok önemli başarı. Tarihimizdeki ilk başarılardan biri ama artık biz bunları normalleştirmek istiyoruz. Dört sene sonraki olimpiyatların hazırlığına şimdiden başlamış durumdayız. Kazansak da kaybetsek de dersler alıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Şimdi Asya'da Dünya Turu'nun 3'üncü, 4'üncü ve 5'inci ayağı var. Furkan'ın kristal grupta ilk 10'da kalması önemli. Diğer sporcularımızın da final görmesini istiyoruz. Bu sezon takvim yoğun, önümüzde Avrupa Şampiyonası, Dünya Turu ve Dünya Şampiyonası var. Yarıştıkça daha çok deneyim kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

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Elde edilen başarıyı korumak istediklerini anlatan Burak Akar, "Dünya Turu'nda 3 mesafenin birincisine sonunda kupa veriliyor. Biz çok az bir puan farkıyla yakınız. Sıralamada ilk 10'da bitirebilirsek bizim için büyük bir başarı olur. Furkan şu an 3 mesafede de 6. sırada ama 500 ve 1000 metre mesafelerinde ayrı ayrı 3. sırada. Bunu korumak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Böyle bir başarıya sahip olmak gurur verici bir olay"

Milli sürat patenci Furkan Akar, Kanada'daki 2 yarışta da 1500, 1000 ve 500 metre mesafelerinde yarıştığını anlattı.

Toplam 6 yarışta iki A finaline ve iki B finaline katıldığını dile getiren Furkan, şunları kaydetti:

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"Biri madalyayla sonuçlandı. Bu sezonun ilk yarışında böyle bir başarıya sahip olmak gurur verici bir olay. Daha Avrupa ve dünya şampiyonaları ile diğer Dünya Turu organizasyonları var. Hedefimiz 2030 Olimpiyatları, oraya tecrübe kazanıp kendimizi geliştirerek daha güzel başarılar elde edeceğimize inanıyorum. Şu an dünyada 6. sıradayım. Bunu ilk 3 ya da 5'e çekmeye çalışacağım. Her zaman elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağım. Avrupa ve dünya şampiyonlarında madalya almıştım ve hedefim Dünya Turu'nda madalya almaktı, bunun sözünü vermiştim. Çok şükür bunu da gerçekleştirmiş oldum. Tabii ki tek bir madalyayla yetinmeyeceğiz."

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Furkan Akar, başarının kendisini motive ettiğini anlatarak, "Finale çıktıkça, madalya aldıkça motivasyonum artıyor. Hatalarımı izleyerek telafi etmeye çalışıyorum. Şu an Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nın yanında Dünya Turu'nda da bronz madalyam var. Bunların rengini gümüş ve altına çevirmek için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.