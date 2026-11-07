Kar yağışı Erzurum-Oltu yolunda ulaşımı aksattı

Oltu rampasında özellikle ağır tonajlı araçların yolda kalması nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Yolda kalan tır ve kamyonlar nedeniyle diğer araçlar da ilerleyemezken, yolda oluşan trafik yoğunluğu vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

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