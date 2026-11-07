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        Avrupa ve dünya kürsüsüne çıkan Furkan Akar'dan 2030 Olimpiyatları için madalya sözü

        Kısa kulvar sürat pateninde Avrupa ve dünya şampiyonalarında kazandığı madalyalarla adından söz ettiren milli sporcu Furkan Akar, 2026 yılında da başarılı performansını sürdürdü. Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya elde eden Akar, Dünya Turu'nda da kürsüye çıkmayı başardı. Türkiye rekorunu yenileyen 24 yaşındaki olimpik sporcu, Dünya Turu genel klasmanını ise altıncı sırada tamamladı. Akar, gözünü 2030 Fransa Kış Olimpiyatları'na dikerek Türkiye'ye olimpiyat madalyası kazandırma sözü verdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 11:16 Güncelleme:
        Avrupa ve dünya kürsüsüne çıkan Furkan Akar'dan 2030 Olimpiyatları için madalya sözü

        Kısa kulvar sürat pateninde Avrupa ve dünya şampiyonalarında kazandığı madalyalarla adından söz ettiren milli sporcu Furkan Akar, 2026 yılında da başarılı performansını sürdürdü. Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya elde eden Akar, Dünya Turu'nda da kürsüye çıkmayı başardı. Türkiye rekorunu yenileyen 24 yaşındaki olimpik sporcu, Dünya Turu genel klasmanını ise altıncı sırada tamamladı. Akar, gözünü 2030 Fransa Kış Olimpiyatları'na dikerek Türkiye'ye olimpiyat madalyası kazandırma sözü verdi.

        Erzurum'da henüz 11 yaşındayken kısa kulvar sürat pateniyle tanışan Furkan Akar, uluslararası organizasyonlarda elde ettiği derecelerle Türkiye'nin kış sporlarındaki öne çıkan sporcuları arasına girdi. 2022 yılında Pekin'de düzenlenen Kış Olimpiyatları'nda erkekler 1000 metrede altıncı sırayı alan Akar, Türkiye'ye kış olimpiyatları tarihindeki en iyi derecelerinden birini kazandırdı. Milli sporcu, 2023 yılında Polonya'nın Gdansk kentinde gerçekleştirilen Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda ise 1000 metrede bronz madalya elde ederek Türkiye'ye organizasyon tarihindeki ilk madalyasını getirdi.

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        Dünya Şampiyonası'nda tarihi madalya kazandı

        Başarısını dünya şampiyonasına da taşıyan milli sporcu, Mart 2026'da Kanada'da düzenlenen Dünya Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda 500 metre finalini üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalya kazandı. Akar, bu başarısıyla Türkiye'ye kısa kulvar sürat pateni dünya şampiyonaları tarihindeki ilk madalyasını kazandırdı.

        Dünya Turu'nda üst üste başarılar

        Yeni sezona başarılı bir başlangıç yapan Furkan Akar, 2325 Ekim 2026 tarihlerinde Kanada'nın Vancouver kentinde düzenlenen Short Track World Tour 1 etabında 500 metrede 41.334 saniyelik derecesiyle üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Aynı organizasyonda 1000 metrede Final A'ya yükselen milli sporcu, yarışı dördüncü sırada tamamladı.

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        30 Ekim1 Kasım tarihlerinde Montreal'de gerçekleştirilen Short Track World Tour 2 etabında da mücadele eden Akar, 500 metre Final B yarışını birinci bitirerek genel sıralamada altıncı oldu. 1000 metrede ise dokuzuncu sırayı aldı. Montreal'de 500 metrede 40.197 saniyeye ulaşan milli patenci, kendisine ait Türkiye rekorunu geliştirdi.

        İki etapta elde ettiği sonuçlarla Dünya Turu genel klasmanında altıncı sıraya yerleşen Akar, sezonun ilk organizasyonlarında önemli dereceler elde etti.

        "Şimdi olimpiyat madalyası kaldı"

        Kariyerinde Avrupa ve dünya şampiyonası madalyalarının ardından Dünya Turu kürsüsüne de çıkmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Furkan Akar, "Bu başarılara sahip olmak çok gurur verici bir şey. Bu ilkleri başarmak istiyordum, bunun için söz vermiştim. 2026 Dünya Şampiyonası'ndan sonra çok motive oldum. Avrupa Şampiyonası madalyasını aldıktan ve Dünya Şampiyonası'nda madalya kazandıktan sonra artık geriye Dünya Turu madalyası ve olimpiyat madalyası kalmıştı. Dünya Turu için de söz vermiştim ve bu sözümü tuttum. Çizgiyi geçtikten sonra o an hayallerime ulaştığımı hissettim. Çok mutlu oldum. Yaşadığım zorlukları, antrenman sürecini ve bütün mücadeleyi bir kenara bırakarak o anın gururunu yaşadım" ifadelerini kullandı.

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        "2030 Fransa'da kürsüde yer almak istiyorum"

        Kariyerindeki madalya hedeflerini büyük ölçüde tamamladığını belirten Akar, 2030 yılında Fransa'da düzenlenecek Kış Olimpiyatları için de iddialı konuştu. Olimpiyat madalyası sözü veren milli sporcu, "Bütün madalyalarımı, farklı yaş kategorilerindeki madalyalarımı tamamladım. Şu an olimpiyat sözü veriyorum. 2030 Fransa'da inşallah tek bir mesafede değil, sadece bronz madalyayla da yetinmeyerek ülkemi en iyi şekilde temsil etmek ve kürsüde yer almak istiyorum" diye konuştu.

        Ağabeyi hem antrenörü hem yol arkadaşı

        Furkan Akar'ın ağabeyi ve aynı zamanda antrenörü olan eski milli sporcu Burak Akar (28) ise kardeşiyle ilişkilerinin zaman içerisinde profesyonel bir antrenörsporcu ilişkisine dönüştüğünü söyledi. Dört yıldır milli takım antrenörlüğü yaptığını belirten Burak Akar, "Uzun süredir milli takım antrenörlüğü yapıyorum. Artık aramızda abikardeş ilişkisinden çok antrenörsporcu ilişkisi var. Diğer sporculardan kendisini ayırt etmemeye çalışıyorum, zaten ayırt etmiyorum. Uzun süredir antrenörsporcu ilişkisi içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" cümlelerine yer verdi.

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