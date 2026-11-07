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        Meteoroloji'den 5 il için "zirai don" uyarısı

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 5 il için kritik bir zirai don uyarısında bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre, bölgeyi etkisi altına alması beklenen soğuk hava dalgasıyla birlikte tarımsal üretimde ciddi riskler oluşabileceği bildirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 12:16 Güncelleme:
        Meteoroloji'den 5 il için "zirai don" uyarısı

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki 5 il için kritik bir zirai don uyarısında bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre, bölgeyi etkisi altına alması beklenen soğuk hava dalgasıyla birlikte tarımsal üretimde ciddi riskler oluşabileceği bildirildi.

        Meteoroloji’den yapılan açıklamada, Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Ardahan genelinde 07.11.2026 Cumartesi (bu akşam) saat 22.00’den itibaren hafif ve yer yer orta şiddette zirai don olayının beklendiği duyuruldu.

        Tehlike salı gününe kadar sürecek

        Yayımlanan meteorolojik uyarı raporuna göre, don tehlikesinin 10.11.2026 Salı günü saat 10.00’a kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Yetkililer, özellikle gece ve sabahın erken saatlerinde sıcaklıkların ani düşüş göstereceğine dikkat çekti.

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        Çiftçilere "acil tedbir" çağrısı

        Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, zirai donun neden olabileceği olumsuzluklara karşı tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşları uyardı. Üreticilerin ürün kayıpları yaşamamaları için yağmurlama sulama, yüzey örtüleri ve seralarda ısıtma gibi gerekli tüm koruyucu önlemleri almaları ve meteorolojik raporları yakından takip etmeleri önemle vurgulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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