Erzurum'daki Tortum Şelalesi sonbahar renklerine büründü
UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen Erzurum'un Uzundere ilçesindeki Tortum Şelalesi'nin çevresinde oluşan sonbahar renkleri görsel güzellik sunuyor.
UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen Erzurum'un Uzundere ilçesindeki Tortum Şelalesi'nin çevresinde oluşan sonbahar renkleri görsel güzellik sunuyor.
Erzurum-Artvin kara yolunun 110. kilometresinde, deniz seviyesinden yaklaşık 1000 metre yüksekte yer alan şelale, sonbahar manzarasıyla dikkati çekiyor.
Yaklaşık 21 metre genişliğinde ve 48 metre yüksekliğindeki şelale, sararan ağaçların arasından akan suyuyla güzel görüntüler oluşturuyor.
Çevresindeki ağaçların sarı ve kahverengi tonlarına büründüğü şelale, doğayla bütünleşen manzarasıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
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