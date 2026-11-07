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        Erzurum'daki Tortum Şelalesi sonbahar renklerine büründü

        UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen Erzurum'un Uzundere ilçesindeki Tortum Şelalesi'nin çevresinde oluşan sonbahar renkleri görsel güzellik sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 12:48 Güncelleme:
        Erzurum'daki Tortum Şelalesi sonbahar renklerine büründü

        UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen Erzurum'un Uzundere ilçesindeki Tortum Şelalesi'nin çevresinde oluşan sonbahar renkleri görsel güzellik sunuyor.

        Erzurum-Artvin kara yolunun 110. kilometresinde, deniz seviyesinden yaklaşık 1000 metre yüksekte yer alan şelale, sonbahar manzarasıyla dikkati çekiyor.

        Yaklaşık 21 metre genişliğinde ve 48 metre yüksekliğindeki şelale, sararan ağaçların arasından akan suyuyla güzel görüntüler oluşturuyor.

        Çevresindeki ağaçların sarı ve kahverengi tonlarına büründüğü şelale, doğayla bütünleşen manzarasıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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