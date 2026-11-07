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        Uzundere'de gece saatlerinde kar yağışı: Orman yolları beyaza büründü

        Erzurum'un Uzundere ilçesinde etkili olan kar yağışı, yüksek rakımlı mahalleleri ve orman yollarını beyaza bürüdü. Yayla ve Seyitefendi mahalleleri ile çevredeki orman yollarında gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 15:05 Güncelleme:
        Uzundere'de gece saatlerinde kar yağışı: Orman yolları beyaza büründü

        Erzurum’un Uzundere ilçesinde etkili olan kar yağışı, yüksek rakımlı mahalleleri ve orman yollarını beyaza bürüdü. Yayla ve Seyitefendi mahalleleri ile çevredeki orman yollarında gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

        Erzurum’da yılın ilk kar yağışının Palandöken’e düşmesinin ardından kentin birçok ilçesinde de kar yağışı etkili oldu. Özellikle yüksek rakımlı yerleşim yerleri ve yollar kar yağışından etkilendi.

        Uzundere ilçesine bağlı Yayla ve Seyitefendi mahalleleri ile orman yollarında gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, doğayı beyaza bürürken ortaya güzel manzaralar çıkardı. Karla kaplanan orman yolları, gece karanlığında seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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