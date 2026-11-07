Uzundere'de gece saatlerinde kar yağışı: Orman yolları beyaza büründü
Erzurum'un Uzundere ilçesinde etkili olan kar yağışı, yüksek rakımlı mahalleleri ve orman yollarını beyaza bürüdü. Yayla ve Seyitefendi mahalleleri ile çevredeki orman yollarında gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Erzurum’un Uzundere ilçesinde etkili olan kar yağışı, yüksek rakımlı mahalleleri ve orman yollarını beyaza bürüdü. Yayla ve Seyitefendi mahalleleri ile çevredeki orman yollarında gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Erzurum’da yılın ilk kar yağışının Palandöken’e düşmesinin ardından kentin birçok ilçesinde de kar yağışı etkili oldu. Özellikle yüksek rakımlı yerleşim yerleri ve yollar kar yağışından etkilendi.
Uzundere ilçesine bağlı Yayla ve Seyitefendi mahalleleri ile orman yollarında gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, doğayı beyaza bürürken ortaya güzel manzaralar çıkardı. Karla kaplanan orman yolları, gece karanlığında seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu.
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