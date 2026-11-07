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        Vali Baruş'tan Hz. İmam Hüseyin Erzurum Cemevine ziyaret Erzurum Valisi Aydın Baruş, cemevi faaliyetlerini yerinde inceledi

        Erzurum Valisi Aydın Baruş, Hz. İmam Hüseyin Erzurum Cemevini ziyaret ederek dernek yönetimi ve cemevi yetkilileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 15:39 Güncelleme:
        Vali Baruş'tan Hz. İmam Hüseyin Erzurum Cemevine ziyaret Erzurum Valisi Aydın Baruş, cemevi faaliyetlerini yerinde inceledi

        Erzurum Valisi Aydın Baruş, Hz. İmam Hüseyin Erzurum Cemevini ziyaret ederek dernek yönetimi ve cemevi yetkilileriyle bir araya geldi.

        Erzurum Alevi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ertürk Karaman, Cemevi Dedesi Kenan Yıldırım ve dernek yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Vali Aydın Baruş, cemevinde yürütülen kültürel, sosyal ve eğitsel çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

        Ziyaret kapsamında cemevi binasını ve sosyal alanları gezen Vali Baruş, merkez bünyesinde gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerini yerinde inceledi. Kursiyerler tarafından üretilen el emeği, göz nuru ürünleri de tek tek inceleyen Baruş, emeği geçenleri tebrik ederek dernek yönetimiyle bir süre baş başa sohbet etti.

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        Vali Aydın Baruş’un gerçekleştirdiği inceleme ve ziyaret programına; Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Köksal Yavuz ile Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Yer de eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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