Şair İspirli'den 8. Erzurum Kitap Fuarı'nda çarpıcı söyleşi

Erzurum’un yetiştirdiği önemli edebiyatçılardan Şair Muhammet Hanefi İspirli, bu yıl 8’incisi düzenlenen Erzurum Kitap Fuarı’na katılarak doğup büyüdüğü şehrin kitapseverleriyle bir araya geldi.

Fuar kapsamında düzenlenen imza günü ve söyleşi etkinliğinde okurlarıyla buluşan şair, edebiyat yolculuğu ve Erzurum kültürünün eserlerine yansıması üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Erzurum’da böyle kapsamlı bir kültür etkinliğinin düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Şair Muhammet Hanefi İspirli, "Memleketimde, kendi insanımla ve özellikle genç kitapseverlerle bir araya gelmek benim için her zaman ayrı bir gurur ve mutluluk kaynağı. 8. Erzurum Kitap Fuarı’nın şehrimizin kültür ve sanat hayatına büyük katkı sağladığına inanıyorum," ifadelerini kullandı.

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"Yapay Zeka Şiir Yazamaz; Erzurum Şiir İklimi Yeniden Canlandırılmalı"

8.Erzurum Kitap Fuarı kapsamında gerçekleştirilen en dikkat çekici etkinliklerden biri, Şair İspirli'nin konuşmacı olarak katıldığı "Edebiyat, Şehir ve Gelecek" başlıklı söyleşi oldu. Yoğun bir katılımla gerçekleşen programda İspirli, edebiyat dünyasının güncel tartışmalarına ve Erzurum’un köklü şiir geleneğine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yapay Zeka ve Şiirin Ruhsal Derinliği

Söyleşinin en merak edilen başlıklarından biri yapay zekanın edebiyata ve özellikle şiire etkisiydi. Son dönemde popülerleşen yapay zeka araçlarının metin üretim kapasitesine değinen İspirli, şiirin makineler tarafından üretilemeyecek kadar insani bir kalp atışı barındırdığını vurguladı: "Yapay zeka kelimeleri istatistiki olarak yan yana getirebilir, belli ölçüleri ve uyakları taklit edebilir. Ancak şiir; bir insanın acısını, sevincini, toprağa basarken duyduğu heyecanı veya geçmişin sızısını taşır. Makinenin hafızası vardır ama vicdanı, hüzne yaslanan kalbi yoktur. Şiir ruhun işçiliğidir; dolayısıyla yapay zekanın ürettiği metinler ancak birer taklitten ibaret kalacaktır."

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Erzurum Şiir Geleneği ve Azalan Şair Sayısı

Erzurum’un Emrah’tan Sümmanî’ye, Nef’î’den Nurullah Genğ’e uzanan muazzam bir şiir coğrafyası olduğunu hatırlatan şair, günümüzde bu topraklardan yetişen şair sayısının azalmış olmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Şehirdeki edebî iklimin eski dinamizmini yitirmesinin sebeplerine değinen İspirli, şunları söyledi: "Erzurum bu coğrafyanın ruh kökünü besleyen en büyük şiir ocaklarından biridir. Ancak bugün ne yazık ki geçmişe kıyasla şair sayısında ve nitelikli edebî üretimde bir durgunluk, bir azalma göze çarpıyor. Bunun en büyük sebebi dijitalleşmenin getirdiği yüzeysellik, okuma alışkanlıklarındaki değişim ve gençlerin kelime hazinesini besleyecek sabırdan uzaklaşmasıdır. Şiir, emek ve derinlik ister. Gençlerimizin bu kültürel mirasa sırt çevirmemesi, ustaçırak ilişkisiyle bu ocağı yeniden yakması gerekir."

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Söyleşi sonunda kitapseverlerin sorularını yanıtlayan ve gençlere bol bol kitap okuma ile kelimelerle bağ kurma tavsiyesinde bulunan İspirli, programın ardından okurları için kitaplarını imzaladı.