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        Erzurum'da üç mevsim bir arada

        Erzurum'da etkili olan kar yağışının ardından kent merkezinde adeta görsel bir şölen oluştu. Sonbaharın son günlerinde sarıya bürünen ağaçlar, henüz dökülmeyen yeşil yapraklar ve aniden bastıran beyaz kar örtüsü aynı karede buluşarak seyri doyumsuz manzaralar ortaya çıkardı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 09:36 Güncelleme:
        Erzurum'da üç mevsim bir arada

        Erzurum'da etkili olan kar yağışının ardından kent merkezinde adeta görsel bir şölen oluştu. Sonbaharın son günlerinde sarıya bürünen ağaçlar, henüz dökülmeyen yeşil yapraklar ve aniden bastıran beyaz kar örtüsü aynı karede buluşarak seyri doyumsuz manzaralar ortaya çıkardı.

        Erzurum’da önceki gün gece saatlerinde şiddetini artıran ve zaman zaman yüksek kesimlerde etkili olmaya devam kar yağışı, şehir merkezini kısa sürede beyaz bir gelinlik gibi kapladı. Kentte bir yanda kış mevsiminin habercisi olan kar örtüsü yer alırken, diğer yanda sonbaharın simgesi olan sarı ve yeşil yapraklı ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Doğanın sunduğu bu çok renkli kontrasta, Erzurum'un asırlık Selçuklu ve Osmanlı mirası tarihi yapıları da eşlik etti.

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        İşte fotoğraf karelerine yansıyan eşsiz güzellik

        Kar yağışının ardından Çifte Minareli Medrese, Üç Kümbetler ve Erzurum Kalesi gibi kentin simge mekanları beyaz örtüyle kaplandı. Tarihi dokunun üzerinde biriken kar taneleri, ağaçlardaki renk cümbüşüyle birleşince ortaya çıkan eşsiz manzara fotoğraf karelerine yansıdı. Şehirde yaşanan bu büyüleyici atmosferi fırsat bilen fotoğraf tutkunları ve vatandaşlar ise tarihi alanlara akın ederek anı ölümsüzleştirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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