AK Parti Erzurum İl Başkanı Küçükoğlu gelecek vaat eden siyasetçiler arasında

ENA Araştırma’nın yayımladığı son ankette, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu kamuoyunda en çok gelecek vaat eden siyasi isimler arasında yer aldı.

Siyaset dünyasındaki yerel liderlerin kamuoyu desteğini ölçen "Siyasette Gelecek Vaat Eden Siyasi Parti İl Başkanları" konulu Eylül 2026 araştırmasında, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu %14 destek oranıyla listenin üçüncü sırasında yer alarak dikkat çeken bir başarıya imza attı. Yerel teşkilat çalışmalarının sandığa yansıması olarak yorumlanan bu oran, Erzurum'un ulusal siyasetteki ağırlığını bir kez daha ortaya koydu.

Altı il başkanının yer aldığı listenin ilk iki sırasında İstanbul teşkilatları yer aldı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir %34 destekle birinci, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz ise %29 destekle ikinci sırada yer aldı.

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Küçükoğlu’nun ardından listenin diğer sıraları ise şu şekilde oluştu: Hüseyin Çakır (Anahtar Parti İzmir İl Başkanı) %9, Ömer Korkmaz (Anahtar Parti Ankara İl Başkanı) %8, Selim Utku Gümrükçü (Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı) %6

ENA Araştırma tarafından yayımlanan anket verileri, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu’nun hem bölgede hem de genel merkez nezdindeki güçlü konumunu ve siyasi gelecekteki potansiyelini simgeleyen dikkat çekici bir tabloyu gözler önüne serdi.