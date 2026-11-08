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        Şehit ailesi, gazi ve asırlık çınarı evlerine konuk oldular

        Erzurum Valisi Aydın Baruş, Karaçoban ilçesinde gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında şehit ailesi, gazi ve asırlık çınarları evlerinde ziyaret ederek gönülleri fethetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 09:51 Güncelleme:
        Şehit ailesi, gazi ve asırlık çınarı evlerine konuk oldular

        Erzurum Valisi Aydın Baruş, Karaçoban ilçesinde gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında şehit ailesi, gazi ve asırlık çınarları evlerinde ziyaret ederek gönülleri fethetti.

        Erzurum Valisi Aydın Baruş, ilçe gezileri ve saha incelemeleri doğrultusunda Karaçoban ilçesinde bir dizi temasta bulundu. İlçe programı dahilinde vatandaşlarla bir araya gelen Vali Baruş, ilk olarak Karaçoban'da ikamet eden 97 yaşındaki Fazile Demir’i evinde ziyaret etti. Yaşlı kadının elini öperek hal ve hatırını soran Vali Baruş, Demir ile yakından ilgilenerek hayır duasını aldı.

        Vali Baruş ve beraberindeki heyet, daha sonra vatan savunmasında canını feda eden Şehit Jandarma Er Recep Beycur’un ailesini ziyaret etti. Şehidin ailesiyle bir süre hasbihal eden ve acılarını paylaşan Vali Baruş, ardından Kıbrıs Gazisi Kıyasettin Uğan’ın konuğu oldu. Gazi Uğan ile sıcak bir sohbet gerçekleştiren Baruş, devletin her zaman kahraman gazilerin ve aziz şehitlerin emanetlerinin yanında olduğunu vurguladı.

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        Ziyaretler esnasında şehit aileleri ve gazilerin kendileri için çok kıymetli olduğunu ifade eden Vali Aydın Baruş, devletin tüm imkanlarıyla her zaman yanlarında olduklarını belirterek ailelere sağlık, afiyet ve huzur dolu temennilerde bulundu.

        Karaçoban ilçesindeki bu anlamlı ziyaret programında Vali Aydın Baruş’a; Karaçoban Kaymakamı Ali İhsan Selimoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız ve İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay da eşlik etti.

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