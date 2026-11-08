Erzurum'da pompalı tüfekle kazara genci öldüren şüpheli adliyede
Erzurum'da, pompalı tüfeğin kazara ateş almasıyla bir gencin ölümüne neden olan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Erzurum'da, pompalı tüfeğin kazara ateş almasıyla bir gencin ölümüne neden olan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Kevelciler Caddesi'ndeki bir iş yerinde dün iddiaya göre pompalı tüfeğin kazara ateşlenmesiyle Emirhan Kabanlı'nın (23) ölümüne neden olan ve polis ekiplerince gözaltına alınan H.G'nin (41) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
H.G, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Dün meydana gelen olayda, H.G. boş sandığı pompalı tüfeği Kabanlı'ya doğru ateşlemiş ve ağır yaralamıştı. Kabanlı, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
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