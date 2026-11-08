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        Yarık dudaklı bebek ameliyatla sağlığına kavuştu

        İLHAMİ ERKILIÇ - Anne karnındayken dudak yarığı tanısı konulan 8 aylık Halil İbrahim, Erzurum Şehir Hastanesinde gerçekleştirilen ameliyatla "bin doğumda bir görülen" anomaliden kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 12:10 Güncelleme:
        Yarık dudaklı bebek ameliyatla sağlığına kavuştu

        İLHAMİ ERKILIÇ - Anne karnındayken dudak yarığı tanısı konulan 8 aylık Halil İbrahim, Erzurum Şehir Hastanesinde gerçekleştirilen ameliyatla "bin doğumda bir görülen" anomaliden kurtuldu.

        Karaçoban ilçesinin Kopal Mahallesi'nde yaşayan Erhan Yıldırım'ın eşi, 8 ay önce Erzurum Şehir Hastanesinde üçüz bebek dünyaya getirdi.

        Çocuklarından Halil İbrahim'e henüz anne karnındayken bin doğumda bir görülen dudak yarığı tanısı konuldu.

        Yaklaşık 5 kilograma ulaşan 8 aylık bebek, hastanenin plastik cerrahi uzmanı Dr. Mert Demir ve ekibince ameliyata alındı.

        Halil İbrahim, dudağının anatomik yapısı korunarak yeniden şekillendirildiği yaklaşık 1,5 saatlik ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

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        Dr. Mert Demir, AA muhabirine, genel olarak dudak ve damak yarıklarının anne karnında 4-10. haftalar arasında oluşmaya başladığını söyledi.

        Dudak ve damak yarıklarının doğumdan sonra daha belirgin hale geldiğini ifade eden Demir, "Özellikle dudak yarığında karşılıklı gelmesi gereken dudak kasları, yarık hattına girip orta hatta kas eksikliğine neden oluyor ve kas bütünlüğü bozuluyor. Orta hatta kas eksikliği olduğu için emme ve beslenme sorunlarıyla karşılaşıyoruz ve gelişme geriliğine sebep oluyor." dedi.

        Demir, klinikte daha önce damak yarığı ameliyatı gerçekleştirdiklerini belirterek, nadir görülen vakalarda ameliyatları hastanede başarıyla yaptıklarını vurguladı.

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        - "Hastamızın beslenmesinde bundan sonra sorun olmayacak"

        Bu vakaların sık görülmediğini dile getiren Demir, şunları kaydetti:

        "Yaklaşık bin doğumda bir görülen nadir vakalar. Plastik cerrahide kullandığımız flep yöntemiyle dudağı şekillendirip fonksiyonel dudak elde ediyoruz. Hastamızın beslenmesinde bundan sonra sorun olmayacak. Bu ameliyat yapılmadığında beslenme bozukluğu yaşanıyor ve çocuklar, 1-2 yaşına geldiklerinde bile gelişim geriliği nedeniyle 3-4 aylık bebek görünümünde olabiliyor."

        Demir, Halil İbrahim'i İstanbul ve Ankara gibi büyük merkezlere gitmek zorunda kalmadan ameliyat ettiklerini söyledi.

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        - "Çocuğumuz yarık dudaktan dolayı sürekli yeme ve içmede zorlanıyordu"

        Baba Erhan Yıldırım da eşinin hamileliği döneminde bebeklerine tanı konulduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

        "Mert hocamıza teşekkür ederiz, geldik ameliyatı yaptı. Çok zorlandık ama şimdi çok mutluyuz. Çocuğumuz yarık dudaktan dolayı sürekli yeme ve içmede zorlanıyordu. Bir şey yiyip içemiyordu. Tedavimiz sonuçlandı, çok mutluyuz. Hastane hizmetlerinden çok memnun kaldık. Tüm sağlık personeline teşekkür ederim."

        Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Mesud Fakirullahoğlu da "Hastanemizde uzman hekim kadromuz ve modern tıbbi donanımımızla daha önce bölgemizde yapılamayan özellikli ameliyatları gerçekleştiriyoruz. Böylece hem hastalarımızın büyükşehirlere gitme yükünü ortadan kaldırıyor hem de bölge insanına kendi şehrinde nitelikli sağlık hizmeti sunuyoruz. Bir hastanın başka şehre gitmeden kendi memleketinde şifa bulmasına vesile olmak, bizim için en büyük mutluluktur." ifadelerini kullandı.

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