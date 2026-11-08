Maceracılar, 'Off-Road Festivali'nde piste çıktı

ERZURUM'da bu yıl 10'uncusu düzenlenen Off-Road Festivali, Türkiye'nin farklı illerinden gelen sporcuların katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Yaklaşık 60 kulüp, 50 yarış aracı ve 100'ün üzerinde sporcunun katıldığı festivalde, ilk kez kadınlar klasmanında da yarışlar düzenlendi.

Dadaş Off-Road Spor Kulübü tarafından düzenlenen Valilik, Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün desteği ile gerçekleştirilen festivalde; sporcular zorlu parkurda en iyi dereceyi elde etmek için mücadele etti. Güçlü motorlara sahip arazi araçlarının ekstrem parkurda verdiği mücadele, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Farklı klasmanlarda gerçekleştirilen yarışlarda, bu yıl kadınlar klasmanına da yer verildi. 7 kadın sporcunun araçlarıyla mücadele ettiği yarışlar, izleyicilerden büyük ilgi gördü. Soğuk havaya rağmen çok sayıda Erzurumlu, festivale katılarak yarışların heyecanına ortak oldu.

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'FESTİVALİN 10'UNCUSUNU DÜZENLEDİK'

Dadaş Off-Road Spor Kulübü Başkanı Muhammed Kan, "Türkiye'nin birçok ilinden katılımcımız var. Yaklaşık 60 kulüp ve 50 yarış aracımız bulunuyor. Güvenlik tedbirlerimizi aldık, tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Davetlilerimiz güçlü motorlu araçların mücadelesini izleyecek. Ekstrem bir parkur hazırladık. Sporcularımız parkuru en kısa sürede tamamlamak için mücadele ediyor. Yarışlarımızı farklı klasmanlarda gerçekleştiriyoruz. Bu yıl kadınlar klasmanını da ekledik. 7 araç, kendi arasında süreye karşı yarışıyor. Festivalin 10'uncusunu düzenliyoruz. Önceki organizasyonlar farklı kulüpler tarafından yapılmıştı" dedi. Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Yer ise festivalin Erzurum'un tanıtımına önemli katkı sağlayacağını söyledi.

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KADINLAR YARIŞTI

Diğer yandan festivale kadın pilotlar da katıldı. Zorlu parkurda mücadele eden okul öncesi öğretmeni olmasının yanı sıra Off-Road tutkunu olan Gözde Kan, kadınlar klasmanında yarışmanın kendileri için ayrı bir heyecan olduğunu ifade etti. Kan, "Erzurum'da 10'uncusu düzenlenen Off-Road Festivali'nde kadınlar klasmanı açıldı. 7 kadınımız yarıştı. Çok güzel bir yarış oldu. Soğuk havaya rağmen Erzurum halkı buradaydı. Çok güzel eğlendik" diye konuştu.