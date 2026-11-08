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        Erzurum ve Ardahan'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

        Erzurum ve Ardahan'da kar yağışıyla yüksek kesimler beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 12:36 Güncelleme:
        Erzurum ve Ardahan'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

        Erzurum ve Ardahan'da kar yağışıyla yüksek kesimler beyaza büründü.

        Erzurum'da dünden beri kar yağışı aralıklarla sürüyor.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü kentte kar yağışıyla Palandöken Kayak Merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

        Kent merkezinde bazı çocuklar kar topu oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.

        Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı Palandöken Kayak Merkezi'nde suni karlama sistemleri de aktif hale getirildi.

        - Ardahan

        Ardahan'da da yüksek kesimlere kar yağdı.

        Yağışla kentin yüksek rakımlı bölgeleri beyaza büründü.

        Kent merkezinde ise karla karışık yağmur etkili oldu.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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