Erzurum'da aranan 67 şüpheli yakalandı
Erzurum'da polis ekipleri, yaptıkları uygulamalarda aranan 67 şüpheliyi yakaladı, 7 silah ele geçirdi.
Erzurum'da polis ekipleri, yaptıkları uygulamalarda aranan 67 şüpheliyi yakaladı, 7 silah ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 2-8 Kasım'da kent genelinde çeşitli denetimler gerçekleştirdi.
Uygulamalarda 10 bin 958 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı ve 2 bin 63 araç sorgulandı.
Denetimlerde okul çevrelerindeki 199 park ve bahçe kontrol edildi.
Çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan aranan 67 şüpheli yakalandı ve 7 silah ele geçirildi.
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