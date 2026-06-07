Erzurum'da muhtarlık seçimi yapıldı

Erzurum'da merkez Yakutiye ilçesinde bir mahallede, muhtarlık seçimi için vatandaşlar sandık başına gitti. Ara seçim kapsamında Lalapaşa Mahallesi muhtarlığı için sabah saatlerinde oy verme işlemi başladı. Kurulan sandıkların başına giden mahalle sakinleri, yeni muhtarlarını belirlemek için oy kullandı. Muhtarlığa, kullanılan 2 bin 248 geçerli oyun 1009'unu alan Recai Arabacı seçildi.

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