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        Erzurum'da ormanlık alanlara girişler 30 Ekim'e kadar yasaklandı

        Erzurum Valiliği, yaz mevsiminde artan orman yangını riskine karşı milli park, mesire alanı, tabiat parkı ve orman parkları dışındaki tüm ormanlık alanlara girişleri, 3 Temmuz-30 Ekim tarihlerinde yasakladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 22:34 Güncelleme:
        Erzurum'da ormanlık alanlara girişler 30 Ekim'e kadar yasaklandı

        Erzurum Valiliği, yaz mevsiminde artan orman yangını riskine karşı milli park, mesire alanı, tabiat parkı ve orman parkları dışındaki tüm ormanlık alanlara girişleri, 3 Temmuz-30 Ekim tarihlerinde yasakladı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, son yıllarda ülkenin farklı bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarının, doğal hayatın yanı sıra ekonomik ve sosyal yaşam üzerinde de ciddi zararlar oluşturduğuna, yangınların büyük bölümünün insan kaynaklı ihmaller ve dikkatsizliklerden kaynaklandığına dikkat çekildi.

        Bu kapsamda anız yakılması, tarla ve bahçe temizliği amacıyla ateş kullanılması, kontrolsüz piknik faaliyetleri, kamp ateşleri, enerji nakil hatlarından kaynaklanabilecek riskler ile diğer yangın sebeplerinin önüne geçilmesi amacıyla kapsamlı tedbirlerin uygulanacağı ifade edildi.

        Alınan karar doğrultusunda, Erzurum ili sınırları içerisinde bulunan ormanlık alanlara girişler milli park, mesire alanları, tabiat parkları ve orman parkları hariç olmak üzere, 3 Temmuz-30 Ekim tarihlerinde yasaklandığı belirtildi.

        Mesire alanları, tabiat parkları, milli parklar ve orman parklarında ise yalnızca idarece belirlenen ocak, mangal ve barbekü alanlarında 09.00 ile 20.00 saatleri arasında giriş çıkış yapılabileceği kaydedilen açıklamada, bu alanlarda belirtilen saatler dışında her türlü giriş çıkış, ateşli piknik, kamp ve çadır kurma faaliyetlerinin yasaklandığı ifade edildi.

        Karar kapsamında, orman içi ve orman bitişiğinde bulunan yerleşim yerleri başta olmak üzere, il genelinde anız yakılması, bağ ve bahçe temizliği amacıyla bitki örtüsü ve dal atıklarının yakılması yasaklandı.

        Ayrıca havai fişek kullanımı da orman yangını riski nedeniyle yasak kapsamına alındı.

        Karar hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu hükümleri çerçevesinde idari ve adli işlem uygulanacak.

        Vali Aydın Baruş, açıklamada, vatandaşların herhangi bir duman veya yangın belirtisi görmeleri halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermelerini istedi.

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