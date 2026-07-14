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        Erzurum'da otomobilin takla attığı kazada biri ağır 3 kişi yaralandı

        Erzurum'un Yakutiye ilçesinde otomobilin refüje çıkarak takla attığı kazada biri ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 00:17 Güncelleme:
        Erzurum'da otomobilin takla attığı kazada biri ağır 3 kişi yaralandı

        Erzurum'un Yakutiye ilçesinde otomobilin refüje çıkarak takla attığı kazada biri ağır 3 kişi yaralandı.

        A.Ç. idaresindeki 34 KEE 186 plakalı otomobil, Üniversite Kavşağı'nda kontrolden çıkarak refüje çıktı.

        Trafik lambası direğine çarpan otomobil, devrilip takla attıktan sonra durdu.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü A.Ç. ile araçta bulunan V.G. ve M.G., çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü.

        Tedavi altına alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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