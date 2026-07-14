Erzurum'da otomobilin takla attığı kazada biri ağır 3 kişi yaralandı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde otomobilin refüje çıkarak takla attığı kazada biri ağır 3 kişi yaralandı. A.Ç. idaresindeki 34 KEE 186 plakalı otomobil, Üniversite Kavşağı'nda kontrolden çıkarak refüje çıktı. Trafik lambası direğine çarpan otomobil, devrilip takla attıktan sonra durdu. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü A.Ç. ile araçta bulunan V.G. ve M.G., çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Tedavi altına alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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