Erzurum'da yeşil dönüşüm ve yerli üretime KUDAKA desteği

Erzurum'da, sanayide yeşil dönüşüm, yerli üretim kapasitesinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir üretim altyapısının güçlendirilmesini hedefleyen iki stratejik fizibilite projesi için Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ile Milli Savunma Bakanlığı 55. Bakım Fabrika Müdürlüğü arasında destek sözleşmesi imzalandı.



KUDAKA'dan yapılan açıklamaya göre, ajans tarafından yürütülen 2026 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında, Milli Savunma Bakanlığı 55. Bakım Fabrika Müdürlüğünce hazırlanıp destek almaya hak kazanan "55. Bakım Fabrika Müdürlüğü Doğal Gaz Yakıtlı Entegre Isıtma Sistemi Fizibilite Çalışması" ile "Kar Üstü Araç Mükemmeliyet Merkezi Kurulumu Fizibilite Çalışması" projeleri için imza töreni düzenlendi.



KUDAKA hizmet binasında düzenlenen törene, 55. Bakım Fabrika Müdürü Uğur Sağlam, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven ve projelerden sorumlu kurum temsilcileri katıldı.



"Kar Üstü Araç Mükemmeliyet Merkezi Kurulumu Fizibilite Çalışması" ile kar üstü araçlarının bakım ve onarım faaliyetlerini yürüten fabrikanın üretim altyapısının stratejik bir yaklaşımla geliştirilmesi hedefleniyor.



Hazırlanacak fizibilite çalışması kapsamında, kamu kurum ve kuruluşları ile kış turizmi merkezlerinin ihtiyaç duyduğu özel amaçlı kar üstü araçlarının yerli üretim esasına dayalı, sürdürülebilir ve merkezi bir üretim modeliyle karşılanmasına yönelik yatırımın teknik, ekonomik ve yönetsel uygulanabilirliği değerlendirilecek.



Çalışmayla fabrikanın yalnızca bakım ve onarım kabiliyetine sahip bir tesis olmanın ötesine geçerek üretim kapasitesi bulunan bir yapıya dönüştürülmesine yönelik yol haritasının oluşturulması amaçlanıyor.



Desteklenen diğer proje olan "55. Bakım Fabrika Müdürlüğü Doğal Gaz Yakıtlı Entegre Isıtma Sistemi Fizibilite Çalışması" kapsamında ise fabrikanın yeşil dönüşüm sürecine katkı sağlayacak modern enerji altyapısının planlanması öngörülüyor.



Proje doğrultusunda atölye, depo ve idari binaların doğal gaz yakıtlı, merkezi ve çevre dostu bir ısıtma sistemiyle donatılmasına yönelik yatırımın teknik, ekonomik, mali, çevresel ve idari uygulanabilirliği analiz edilecek.



Hazırlanacak fizibilite çalışmasıyla sera gazı emisyonlarının azaltılması, sürdürülebilir üretim altyapısının oluşturulması, kaynakların verimli kullanılması ve sanayide yeşil dönüşüm hedeflerine katkı sağlayacak yatırım modelinin ortaya konulması hedefleniyor.



Her iki fizibilite çalışmasının tamamlanmasıyla Erzurum'un savunma sanayi üretim altyapısının güçlendirilmesi, yerli üretim kapasitesinin artırılması, bölgenin sanayi rekabet gücünün yükseltilmesi ve yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik önemli bir hazırlık sürecinin hayata geçirilmesi bekleniyor.

