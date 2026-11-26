Erzurum’un Palandöken ilçesinde park halindeki bir otomobil alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, merkez Palandöken ilçesi Yıldızkent semtinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde park halinde bulunan bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek tüm aracı saran alevler, otomobili adeta alev topuna çevirdi.

Mahalle sakinleri arasında büyük paniğe neden olan yangını gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu alevler çevredeki diğer araçlara ve binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otomobil tamamen yanarak hurdaya döndü.

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Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı.